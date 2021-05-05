Президент Туркменистана дал рекомендации по выращиванию овощей в Ахалском велаяте

Ашхабад, 5 мая. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов проверил работу инфраструктуры в Ахалском велаяте. Во время визита он дал рекомендации по выращиванию овощей.

По словам Бердымухамедова, для того, чтобы сельское хозяйство надежно развивалось, нужно эффективно использовать воду с учетом внедрения сберегающих технологий, передового опыта и научных достижений. При орошении площадей необходимо учитывать потребности в воде для различных видов культур, подчеркнул президент.

Глава государства также отметил важность научного подхода к выращиванию овощей и фруктов и дал указания по модернизации и увеличению мощностей производства.

Ранее сообщалось, что назван лучший овощ для поддержания здоровья в зрелом возрасте. Им оказалась свекла, которая богата неорганическими нитратами.