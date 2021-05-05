Обязательную локализацию систем бронирования авиабилетов перенесли на год

Москва, 5 мая. Правительство Российской Федерации приняло решение одобрить перенос сроков обязательной локализации серверов систем бронирования авиабилетов на один год.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на экспертное заключение аппарата кабмина. Подлинность документа журналистам подтвердил близкий к одному из профильных ведомств источник.

«Проект постановления <...> откладывает обязательную локализацию в России систем бронирования авиабилетов на год, до октября 2022 года», — говорится в статье.

В июле 2019 года кабмин утвердил постановление, устанавливающее новые требования к автоматизированной информационной системе бронирования авиабилетов. Оно обязывает использовать находящиеся на территории РФ серверы и там же хранить базы данных. Однако позже Министерство транспорта России подготовило проект, согласно которому срок вступления постановления в силу откладывается до 30 октября 2022 года.

В отечественных аэропортах могут появиться специальные коридоры для привитых от COVID-19. С таким предложением в МИД РФ ранее обратилось посольство ОАЭ в Москве.