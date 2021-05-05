В Сети показали, как здание Минобороны РФ в Москве украсили ко Дню Победы

Москва, 5 мая. Здание Министерства обороны Российской Федерации в преддверии Дня Победы украсили по периметру соответствующими символами.

Перед корпусом можно увидеть огромный знак в виде ордена «Победа», который являлся высшим военным орденом СССР. Он был учрежден указом Президиума Верховного совета Советского Союза одновременно с солдатским орденом Славы.

По обе стороны от министерства вывешены красные флаги. На самом здании появились цифры 1941 и 1945, которые символизируют годы начала и окончания Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что авиация Воздушно-космических сил РФ провела комплексную репетицию парада Победы в небе над Красной площадью.

Помимо этого, RT публиковал видео ночной тренировки главного военного парада в Москве.