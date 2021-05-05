Лось спровоцировал серьезное ДТП на трассе «Вятка»

Киров, 5 мая. Иномарка на трассе «Вятка» сбила выскочившего из леса лося. Девушка-водитель получила незначительные травмы и отказалась от госпитализации.

Инцидент произошел в Яранском районе на 159-м км федеральной автодороги «Вятка» в темное время суток. Выбежавший на дорогу лось попал под колеса автомобиля Kia Picanto, сообщил портал «Свой Кировский».

В результате столкновения с животным 44-летняя женщина получила травмы, но обошлось без госпитализации.

Еще один с лосем произошел в Красноярске, сообщал ФАН. Местный житель застрелил одомашненного лося и стал фигурантом уголовного дела. Дело возбуждено по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». Преступник находится под подпиской о невыезде.