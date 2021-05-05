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Ольга Бузова поделилась историями героев своей семьи в преддверии 9 Мая

Общество
Ольга Бузова поделилась историями героев своей семьи в преддверии 9 Мая
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 5 мая. В семье телеведущей и певицы Ольги Бузовой бережно хранят истории подвигов прадедушек и прабабушек во время Великой Отечественной войны. Об этом ФАН рассказал представитель певицы Антон Богославский.

Один из предков Ольги Бузовой, Яков Лукин, прошел всю войну до Берлина в пехоте, а другой, Тимофей Максимов, в чине мичмана воевал в Кронштадте. Ее прадедушка Иван Лосев был танкистом.

«Иван Лосев воевал танкистом и капитуляцию фашистов встретил в Праге в чине подполковника, а потом принимал участие в войне с Японией до 2 сентября 1945 года, которую закончил на Курильских остовах», — рассказал представитель певицы.

Другой прадедушка Ольги Бузовой, Иван Семенович, работал водителем на «Дороге жизни» — единственной транспортной магистрали через Ладожское озеро, которая связывала с 12 сентября 1941 года по март 1943 года блокадный Ленинград со страной.

Представитель подчеркнул, что и прабабушки и бабушки Ольги Бузовой рассказывали ей о войне. Больше всего, по словам Антона Богославского, певицу тронул рассказ ее бабушки Аллы, которая всю войну провела в детском доме на Лесном проспекте. По словам ветерана, самое яркое воспоминание в памяти у нее оставило то, как ее отец привез с фронта бутылку рыбьего жира и отдал воспитательнице, чтобы та разделила его на всех.

«Другая прабабушка, Антонина Назарова, работала в блокадном Ленинграде мотальщицей катушек для подводных лодок, а прабабушки Мария Павловна и Нина Павловна также находились все 872 дня блокады в Ленинграде: рыли окопы, работали у станков на Кировском заводе почти под носом у немцев», — добавил Антон Богославский.

Еще один прадедушка Ольги Бузовой, Семен Калугин, попал в плен к фашистам на Украине, бежал, получил ранение и продолжил работать комбайнером уже на освобожденной территории.

Ранее корреспондент ФАН решил проверить, действительно ли нынешние школьники знают о Великой Отечественной войне гораздо меньше, чем предыдущие поколения, и сходил в одну из московских школ, где пообщался с учителем истории и поговорил с детьми о том, как они понимают события Великой Отечественной войны и как относятся ко Дню Победы, Параду и акции «Бессмертный полк».

великая отечественная война ольга бузова 9 мая
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