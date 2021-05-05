Нидерландский фрегат присоединится к «черноморской миссии» ВМС Великобритании

Лондон, 5 мая. Корабли Королевских ВМС из состава авианесущего соединения будут отправлены в Черное море совместно с нидерландским фрегатом HNLMS Evertsen.

Об этом сообщает британский военный портал UK Defence Journal.

По данным его авторов, корабли ВМС Великобритании — один из эсминцев типа 45 и один из фрегатов типа 23 — отделятся от эскадры во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth и направятся через проливы Босфор и Дарданеллы в черноморскую акваторию. Нидерландский фрегат HNLMS Evertsen с бортовым номером F805 должен присоединиться к ним еще в Средиземном море, сообщает UK Defence Journal.

При этом точная дата «черноморской миссии» двух фрегатов и одного эсминца стран НАТО пока не определена, как и сроки отправки авианосного соединения Королевского флота к берегам Японии и Кореи, отмечают авторы портала.

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