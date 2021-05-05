WhatsApp начнет «отключать» пользователей через 10 дней

Москва, 5 мая. Новые правила мессенджера WhatsApp начнут действовать 15 мая. Из-за этого некоторые пользователи могут лишиться доступа к своим перепискам.

Официальные представители сервиса заявили, что «функциональность WhatsApp будет ограничена до принятия изменений». При этом пользователи, которые не согласились с обновленной политикой приложения, еще некоторое время смогут получать звонки и уведомления, но не смогут читать и отправлять сообщения.

Вновь получить доступ ко всем функциям WhatsApp получится после согласия с новыми условиями. Известно, что они предусматривают передачу большого объема личной информации компании Facebook. Также будет предложен вариант экспортировать историю всех чатов и удалить аккаунт.