Умерла заслуженный экс-директор музыкальной школы в Набережных Челнах

, 5 мая. Гульшат Ахмедова, которая 11 лет занимала пост директора музыкальной школы №6, ушла из жизни в 47 лет.

Стало известно о смерти экс-директора музыкальной школы №6 имени Салиха Сайдашева. Более 10 лет педагог трудилась на руководящей должности, она покинула пост только в прошлом году. Скончавшаяся не дожила несколько дней до своего 48-летия.

Коллеги отметили, что при Ахмедовой школа стала одной из лучших в Татарстане. Многие из ее выпускников были лауреатами и победителями международных, а также всероссийских конкурсов. Кроме того, коллеги подчеркнули, что ремонт школы, который прошел в прошлом году, тоже был ее заслугой.

Сын скончавшегося дрессировщика Михаила Багдасарова, артист цирка Артур Багдасаров рассказал, где может состояться прощальная церемония.