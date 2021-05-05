ФАН публикует видео масштабной репетиции авиапарада над Москвой

Москва, 5 мая. Самолеты и вертолеты ВКС РФ провели зрелищную репетицию авиационной части парада Победы в российской столице.

В полетах, снятых на видео корреспондентом Федерального агентства новостей, приняли участие десятки винтокрылых машин и самолетов различных типов. Первыми в небе над Москвой пролетели вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-26, Ми-28Н и Ка-52 в строю по три и пять машин.

Впервые над российской столицей совместно пролетели стратегический бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь» и четверка новейших истребителей Су-35С. В ходе репетиции также была сымитирована дозаправка в воздухе бомбардировщика Ту-95МС самолетом Ил-78.

Ранее сообщалось о подготовке парада Победы в Ростове-на-Дону.