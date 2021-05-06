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Тяжелый день месяца: астролог о новолунии 11.05.2021 и об особенностях мая

Общество
Тяжелый день месяца: астролог о новолунии 11.05.2021 и об особенностях мая
slovodel.com  / 

Май богат на различные астрологические события: ожидается новолуние и полнолуние, периоды растущей и убывающей Луны. Специалисты уверены, что спутник Земли влияет на состояние людей, а именно на трудоспособность и настроение.

Ведический астролог Яна Ваганова рассказала корреспонденту ФАН, что 11 мая принесет нам новолуние.

«11 мая — новолуние в Овне — тяжелый день месяца. Может ощущаться растерянность, непоследовательность. Будьте аккуратны за рулем, не стоит начинать новые проекты, не совершайте ничего важного. Посвятите день отдыху, уединению и духовным практикам. Хорошо совершать практики почитания предков и рода. Новолуние в Овне — значит, месяц будет активным. Действия будут решительными и импульсивными», — рассказала собеседница ФАН.

Тяжелый день месяца: Астролог о новолунии 11.05.2021 и об особенностях мая
slovodel.com  / 

В этот день, по мнению астролога, нужно заниматься очищением, избавляться от старого, а 12 мая хорошо бы посвятить планированию, прописать свои цели и желания на месяц.

«Венера находится в своем знаке Тельца 04.05.2021 и пробудет там до 28.05.2021. Ее соединение с Раху и Меркурием даст поток свежих творческих идей и вдохновения, поможет обновить отношения. Правда, если в личной жизни назрели разногласия с партнером, то напряжение, вероятнее всего, усугубится, накал страстей может спровоцировать разрыв. Особенно опасные дни 17 и 18 мая, когда Венера затмевается Раху», — добавила Яна Ваганова.

Тяжелый день месяца: Астролог о новолунии 11.05.2021 и об особенностях мая
pixabay.com  / 

Как отметила астролог, Телец в этом месяце самый нагруженный, в нем постоянно присутствует от трех до пяти планет. Так как сейчас в Тельце расположен лунный узел Раху, то вряд ли нас ждет лишь тишина и благодать, уверена собеседница агентства.

«С 26.05.2021 мы входим в зону турбулентности: на оси Телец — Скорпион произойдет лунное затмение, а затем спустя две недели — 10.06.2021 — солнечное затмение. Поэтому жизнь продолжает бурлить, поднимая пыль и грязь с самого дна. Коснется это прежде всего финансовых систем и распределения ресурсов. Телец отвечает за материальную стабильность, а сейчас она подвергается испытаниям», — объяснила астролог.

В завершение астролог сказала, что май — месяц нестандартных решений и творческих идей. Первая половина месяца будет спокойная, а вторая, скорее, затянет в воронку бурных событий.

Ранее астролог Ирина Джваридзе рассказала, когда в 2021 году настанет лучшее время для роста и прорыва.

новолуние астролог май 2021
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