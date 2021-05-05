Пройти по блокадному Ленинграду: энтузиасты сделали уникальный спектакль-прогулку

Петербуржцы и гости Северной столицы благодаря новому приложению могут открыть для себя новые страницы блокадного Ленинграда. Бесплатное приложение «Слушая сердцем» стало уникальным аудиогидом, который в формате экскурсионных спектаклей рассказывает об исторических местах по мотивам воспоминаний и дневников жителей блокадного города. В записи первых спектаклей участвовали артист Максим Виторган, драматург Александринского театра Татьяна Рахманова, композитор-лауреат премии «Золотая маска» Владимир Раннев, режиссер нестандартных перформансов и лауреат премии «Золотая маска» Кирилл Люкевич.

Первый экскурсионный спектакль «Прощай, Ленинград!» создан на основе дневников блокадных школьников Лены Мухиной и Миши Тихомирова. Действие разворачивается на Витебском вокзале. В дальнейшем авторы планируют создать произведения о судьбах разных людей: врачей, артистов, солдат, молодых матерей, которые день за днем описывали блокадные будни. Они жили в одном городе и в одно время, но происходящие события воспринимали по-разному. Как создавался проект? Чем спектакль-аудиогид отличается от простой экскурсии? Удастся ли с его помощью рассказать молодежи о судьбах блокадников? И какие спектакли вскоре еще появятся в бесплатном приложении? На эти вопросы ответили генеральный директор АНО «Военно-патриотический центр «Вымпел-СПб» Александр Ананьев и режиссер аудиоспектакля «Прощай, Ленинград!» Кирилл Люкевич.

Линия блокадного Ленинграда пронизывает постановку «Прощай, Ленинград!», вошедшую в проект «Слушая сердцем», но не является основной, рассказал в ходе пресс-конференции режиссер Кирилл Люкевич.

«При создании спектакля была цель передать чувства и эмоции людей. Петербуржцы с блокадой знакомы с детства. И хотелось вспомнить не исторические факты в формате учебника, а то, что при всех тех тяжелых обстоятельствах люди жили, у них были свои проблемы, заботы», — пояснил он.

Герои произведения, блокадные школьники Лена Мухина и Миша Тихомиров, в своих дневниках все время возвращаются к мысли об эвакуации: покидать Ленинград или нет. И хотя в то время Витебский вокзал не работал, режиссер решил выбрать его как узловую точку пересечения красоты и мечты школьников вернуться к прежней жизни. К слову, блокадные школьники не были знакомы, хотя и жили в одном районе. Из архивных документов известно, что Лена Мухина все же была эвакуирована и прожила свою жизнь в Москве, а вот Михаил Тихомиров погиб, оставшись в Ленинграде.

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Генеральный директор АНО «Военно-патриотический центр «Вымпел-СПб» Александр Ананьев отметил, что с каждым годом все меньше возможности пообщаться со свидетелями тех событий. Да и взгляд ветеранов с высоты лет отличается от переживаний «здесь и сейчас», поэтому для проекта решили использовать именно дневники ленинградцев. Получился живой взгляд на события глазами непосредственных участников.

«Мы старались не идти проторенным путем и не стали просто загружать экскурсию. У нас была другая задача — сделать проект, который станет живым взглядом на историю страны. Этот взгляд не со стороны учебника. <…> Мы взяли голос того времени, дневниковые записи. Что такое дневник? Это самые сокровенные мысли человека, которые он доверяет только бумаге. Это не современный взгляд ветеранов, а эмоции людей, в то конкретное время и в том месте», — рассказал он о цели проекта.

Аудиоспектакль «Прощай, Ленинград!» стал первым, но не последним. В рамках проекта «Слушая сердцем» сейчас ведется работа еще над несколькими постановками, рассказал Александр Ананьев.

«Мы активно создаем и другие спектакли, которые связаны с работой госпиталей, заводов, театров в блокадном Ленинграде. Очень много различного материала. Обрабатываем архивы фото- и кинодокументов. Причем получаем информацию непосредственно из архивов крупных производственных предприятий города, например от Кировского завода. Никто не знал, что у них свой богатейший архив и музей с неопубликованными дневниковыми записями», — поделился участник пресс-конференции.

Федеральное агентство новостей /

Сейчас, по его словам, к запуску готовятся несколько спектаклей-аудиогидов. Они тоже вскоре появятся в бесплатном приложении «Слушая сердцем». Один из них — «Блокадная комната». Для представителей старшего поколения в нем есть острые проблемные вещи, поскольку спектакль делался полностью силами молодых людей 14–18 лет. «Блокадная комната» поднимает и достаточно болезненные вопросы: что есть хайп, а что историческая правда. Тематика спектакля, его запись, отбор материала, сценарий, звуковое оформление — всю эту работу подростки проделали самостоятельно. Лишь в некоторых моментах им помогал консультант.

Молодежь, вовлеченная в проект, представляет отдельный интерес, считает Ананьев. Поскольку формат «ровесник — ровеснику» очень перспективен, ведь подросток лучше понимает, когда с ним говорят на его языке, уверен руководитель патриотического центра.