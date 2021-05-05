Общительный щенок президента Ирландии покорил пользователей Интернета

Шестимесячного пса породы бернский зенненхунд зовут Мисних, что означает «мужество». Пользователи Интернета приписали собаке и другие качества — дружелюбность и общительность.

Хозяин Мисниха, президент Ирландии Майкл Хиггинс выступал с речью по поводу смерти ирландского актера Тома Хики. Все это время щенок терся о ноги политика, кусал руку. Собаке удалось привлечь внимание не только хозяина. Видео с животным опубликовали на официальной странице президента в TikTok, затем оно разошлось по Интернету. Пользователи Сети отметили, что Майкл Хиггинс, должно быть, хороший человек, раз его так любит собака. Щенка политик взял в свою семью в марте, есть у него и еще один пес той же породы по кличке Брод.