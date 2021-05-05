США столкнулись с демографическим кризисом на фоне пандемии

Вашингтон, 5 мая. В 2020 году уровень рождаемости в США упал на 4%, до рекордного минимума за последние 50 лет. Об этом сообщается в докладе Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC).

Число родившихся сократилось на 4% в 2020 году по сравнению с 2019-м, что в два раза больше среднегодовых показателей, которые наблюдаются с 2014 года.

Общий коэффициент фертильности также сократился на 4% по сравнению с 2019 годом, достигнув исторического минимума. Причем показатели рождаемости в США упали настолько, что они на данный момент ниже уровня воспроизводства, то есть каждый день умирает больше людей, чем появляется на свет.

Хотя СDC не проводит прямой связи между снижением уровня рождаемости и пандемией СOVID-19, агентство провело анализ показателей рождаемости среди женщин в Нью-Йорке, которые рожали за пределами пяти округов города во время вспышки коронавируса в США.

Женщины покидали Нью-Йорк для родов с марта по ноябрь 2020 года, причем роды вне города среди его жителей достигли пика в 10% в апреле и мае прошлого года, что на 70% больше, чем в 2019 году. Среди белого населения доля родов вне Нью-Йорка в 2020 году была выше в 2,5 раза, чем в 2019 году. Среди чернокожих и испаноязычных женщин уровень рождаемости вне города был значительно ниже.

В целом, в 2020 году количество рождений сократилось на 3% среди женщин латиноамериканского происхождения и на 4% среди белых и черных женщин по сравнению с 2019 годом.

Количество родов в подростковом возрасте также существенно уменьшилось: у 15–16-летних — на 6%, а у 18–19-летних — на 7%, достигнув рекордно низкого значения.

Коэффициент рождаемости среди женщин от 20 до 24 лет и от 25 до 29 лет сократился на 6% и 4% соответственно до рекордных минимумов. Рождаемость также снизилась на 4% и 2% соответственно среди женщин от 30 до 34 и от 35 до 39 лет, но не побила антирекорд.

«На тот факт, что произошло снижение рождаемости даже среди более взрослых матерей, следует обратить особое внимание», — отметил представитель СDC Брэди Хамильтон.

У женщин от 40 до 44 лет коэффициент рождаемости сократился на 2% по сравнению с 2019 годом, а среди женщин от 45 и выше этот показатель не изменился.

Причины и последствия

Некоторые эксперты отмечают, что снижение рождаемости может быть последствием нехватки таких жизненно важных ресурсов, как еда и жилье среди наиболее пострадавших демографических групп. Причем многие отмечают прямую связь между повышением безработицы и сокращением рождаемости.

«Как мы и узнали в результате Великой депрессии, любое увеличение уровня безработицы на 1% приводит к сокращению уровня рождаемости на 1%», — отметил экономист Колледжа Уэллсли Фил Левин.

Пандемия коронавируса, вне всяких сомнений, стала одной из главных причин снижения рождаемости, считают эксперты. Беспокойство по поводу СOVID-19 и его влияние на экономику, скорее всего, привели к тому, что многие пары решили не заводить детей в это время.

Однако огромная часть беременностей началась еще до эпидемии коронавируса в США. Исследователи CDC работают над дополнительным докладом, который объяснит, в каких условиях произошло снижение рождаемости.

По мнению Левина, падение уровня рождаемости в США замедлит экономический рост в стране в долгосрочной перспективе. Ученый считает, что наиболее простым способом уменьшить негативные последствия станет иммиграция.

По подсчетам Всемирного банка, к 2050 году количество мигрантов из Латинской Америки, Африки южнее Сахары и Юго-Восточной Азии в США увеличится еще на 143 млн из-за климатических изменений.