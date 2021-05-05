Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 мая 15:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:12
Общество
Возвращение из Ялты обернулось экстремальной поездкой для ростовской семьи
15:12
Экономика
Уверенность инвесторов в рубле может вызвать падение курсов доллара и евро
15:11
Общество
Продюсер «Оскара» Стивен Содерберг объяснил нестандартный порядок номинаций на премии
15:10
Весь мир
Индейский лидер попал под суд в Бразилии за критику президента Болсонару
15:10
Общество
Визовый центр Испании в Москве вновь начнет выдавать документы с 12 мая
15:10
Весь мир
Аресты, цензура и госнаграды: что значит быть журналистом в Турции
15:09
Экономика
Аналитики прогнозируют дальнейший рост нефти и укрепление рубля
15:07
Общество
Неаккуратных водителей ждет повышение цен в «Яндекс.Драйве»
15:05
Общество
Аксенов заявил, что в Крыму нет рисков для проведения курортного сезона
15:05
Общество
«На минуточку». Вакцина и чиновники: так мы слона не продадим!
15:04
Общество
Стереотипы мешают женщинам овладеть профессиями в сфере IT
15:04
Экономика
«Роснефть» сообщила о выходе из проектов в Южно-Китайском море
15:03
Происшествия
Коммунальщики остановили фонтан кипятка возле набережной реки Мойки
15:02
Общество
Законопроект об усовершенствовании оказания юрпомощи осужденным внесут в Госдуму
15:00
Весь мир
Ненефтяные доходы Саудовской Аравии достигли трехмесячного максимума
14:59
Спорт
Экс-вратаря сборной Германии выгнали из «Герты» за расистское сообщение
14:58
Общество
Медик спрогнозировал «бешеную» пандемию индийского штамма COVID-19 на Украине
14:58
Общество
McDonald's получил иск в суд за испачканную фекалиями упаковку бургера
14:56
Экономика
Мишустин поручил Минфину изучить проблему долгов регионов по кредитам
14:56
Политика
Эфир: Почему немецкие экологи критикуют российский газ и хвалят американский 
Все новости

США столкнулись с демографическим кризисом на фоне пандемии

Весь мир
США столкнулись с демографическим кризисом на фоне пандемии
Global Look Press  /  Kevin Lowery / Keystone Press Agency

Вашингтон, 5 мая. В 2020 году уровень рождаемости в США упал на 4%, до рекордного минимума за последние 50 лет. Об этом сообщается в докладе Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC).

Число родившихся сократилось на 4% в 2020 году по сравнению с 2019-м, что в два раза больше среднегодовых показателей, которые наблюдаются с 2014 года.

Общий коэффициент фертильности также сократился на 4% по сравнению с 2019 годом, достигнув исторического минимума. Причем показатели рождаемости в США упали настолько, что они на данный момент ниже уровня воспроизводства, то есть каждый день умирает больше людей, чем появляется на свет.

Хотя СDC не проводит прямой связи между снижением уровня рождаемости и пандемией СOVID-19, агентство провело анализ показателей рождаемости среди женщин в Нью-Йорке, которые рожали за пределами пяти округов города во время вспышки коронавируса в США.

Женщины покидали Нью-Йорк для родов с марта по ноябрь 2020 года, причем роды вне города среди его жителей достигли пика в 10% в апреле и мае прошлого года, что на 70% больше, чем в 2019 году. Среди белого населения доля родов вне Нью-Йорка в 2020 году была выше в 2,5 раза, чем в 2019 году. Среди чернокожих и испаноязычных женщин уровень рождаемости вне города был значительно ниже.

В целом, в 2020 году количество рождений сократилось на 3% среди женщин латиноамериканского происхождения и на 4% среди белых и черных женщин по сравнению с 2019 годом.

Количество родов в подростковом возрасте также существенно уменьшилось: у 15–16-летних — на 6%, а у 18–19-летних — на 7%, достигнув рекордно низкого значения.

Коэффициент рождаемости среди женщин от 20 до 24 лет и от 25 до 29 лет сократился на 6% и 4% соответственно до рекордных минимумов. Рождаемость также снизилась на 4% и 2% соответственно среди женщин от 30 до 34 и от 35 до 39 лет, но не побила антирекорд.

«На тот факт, что произошло снижение рождаемости даже среди более взрослых матерей, следует обратить особое внимание», — отметил представитель СDC Брэди Хамильтон.

У женщин от 40 до 44 лет коэффициент рождаемости сократился на 2% по сравнению с 2019 годом, а среди женщин от 45 и выше этот показатель не изменился.

Причины и последствия

Некоторые эксперты отмечают, что снижение рождаемости может быть последствием нехватки таких жизненно важных ресурсов, как еда и жилье среди наиболее пострадавших демографических групп. Причем многие отмечают прямую связь между повышением безработицы и сокращением рождаемости.

«Как мы и узнали в результате Великой депрессии, любое увеличение уровня безработицы на 1% приводит к сокращению уровня рождаемости на 1%», — отметил экономист Колледжа Уэллсли Фил Левин.

Пандемия коронавируса, вне всяких сомнений, стала одной из главных причин снижения рождаемости, считают эксперты. Беспокойство по поводу СOVID-19 и его влияние на экономику, скорее всего, привели к тому, что многие пары решили не заводить детей в это время.

Однако огромная часть беременностей началась еще до эпидемии коронавируса в США. Исследователи CDC работают над дополнительным докладом, который объяснит, в каких условиях произошло снижение рождаемости.

По мнению Левина, падение уровня рождаемости в США замедлит экономический рост в стране в долгосрочной перспективе. Ученый считает, что наиболее простым способом уменьшить негативные последствия станет иммиграция.

По подсчетам Всемирного банка, к 2050 году количество мигрантов из Латинской Америки, Африки южнее Сахары и Юго-Восточной Азии в США увеличится еще на 143 млн из-за климатических изменений.

сша популяция демографический кризис
Комментировать
Самое популярное
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 58360 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 48453 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 40118 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Блогеру удалось запечатлеть «грандиозное событие» во время съемок Северо-Крымского канала
Общество 39097 2 мая 2021
Блогеру удалось запечатлеть «грандиозное событие» во время съемок Северо-Крымского канала
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 36074 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Все новости / Весь мир / США столкнулись с демографическим кризисом на фоне пандемии
Рейтинг@Mail.ru