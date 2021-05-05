Херсон, 5 мая. Фермеры Херсонской области Украины пожаловались на последствия водной блокады Крыма, из-за которой их поля несколько лет усыхают без полива.

Украина в 2014 году перекрыла Северо-Крымский канал, чтобы надавить на вышедший из ее состава полуостров проблемами с пресной водой. В постройке одной из временных дамб участвовали херсонские фермеры. В обмен на оплату части работ, в том числе аренду спецтехники, они договорились с руководством канала о допуске воды на украинские поля у границ Крыма.

Однако за семь лет блокады обещание не было выполнено. Глава нескольких сел Херсонщины Андрей Сучок утверждает, что без воды остается около 6 тыс. гектаров сельхозугодий. По его словам, новую дамбу «немножко недоделали», из-за чего без воды остался 16-километровый участок Северо-Крымского канала на территории Украины.

Херсонский фермер Александр Курчина рассказывает, что его поля «несколько лет усыхают без полива». Из-за искусственной засухи в 2020 году он собрал в четыре раза меньше пшеницы, чем до водной блокады Крыма (15 центнеров с гектара вместо 60). По его утверждению, дамба, позволяющая заполнить украинский участок, давно построена, но власти не спешат ее открывать.

Глава Херсонской области Сергей Козырь пытается оправдать ситуацию неготовностью дамбы и опасениями в связи с ее возможным прорывом. По его словам, объект, начатый еще в 2014 году, готов на 80%, и фермеры получат обещанную воду после ее достройки, пишут украинские СМИ.

В Киеве надеются, что водная блокада вынудит крымчан отказаться от России. В самом Крыму отмечают, что ситуация с водой не так критична, как считают в Киеве, а комплексный план по поиску новых источников позволит полуострову навсегда отказаться от украинских поставок.