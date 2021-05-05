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Звезда «Дома-2» Саша Черно похвасталась, что похудела до 158 килограммов

Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно похвасталась, что похудела до 158 килограммов
instagram.com  /  @sasha_cherno93_official

Москва, 5 мая. Бывшая участница «Дома-2» Александра Черно никогда не была худышкой. После рождения первенца девушка стала активно худеть.

Борьбу с лишним весом Черно начала еще на проекте «Дом-2», правда почти безрезультатно. Тогда в своей неудаче она обвинила «неправильных» тренеров и ведущих шоу, которые якобы не сумели ее поддержать и помочь. Похудеть звезда клятвенно обещала и после родов, однако спустя полгода лишь набрала килограммов.

В марте девушка призналась, что ее вес перевалил 160 килограммов. Однако Черно не сдалась и вновь принялась усиленно худеть. Недавно она похвасталась на своей странице в Instagram первыми результатами. Звезда «Дома-2» уже дохудела до 158 килограммов.

По словам девушки, на этот раз у нее есть отличный стимул – она сбрасывает вес «на спор». Черно либо приводит себя в форму, либо лишается круглой суммы, которая достанется случайно выбранному фолловеру.

Подписчики в свою очередь сомневаются, что звезда озвучивает реальную цифру. Они уверены, что Черно весит гораздо больше.Предположение фанатов подтвердил бывший участник «Дома-2» Степан Меньщиков. По его словам, девушка весит все 200 килограммов. Сама Черно неоднократно отмечала, что никогда не хотела быть «суперфитоняшкой». Она рассчитывает сбросить вес до 100 и просто работать над своими формами.

Недавно звезда «Дома-2» рассказала, что находится в подавленном состоянии, а после чего призналась в затяжной депрессии. Причиной ухудшения ее психического состояния является блокировка аккаунта в Instagram, куда она вкладывает много денежных средств.

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