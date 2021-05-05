Потомок Наполеона рассказал, как бы император вел борьбу с коронавирусом

Париж, 5 мая. Французский император Наполеон Бонапарт провел бы эффективную борьбу с коронавирусом, считает его потомок Шарль Бонапарт.

К 200-летней годовщине со дня смерти императора Шарль рассказал, что Наполеон переоценивал свои возможности, когда ввязался в военную авантюру против России.

«Генералы боялись императора, скрывали правду о реальном положении дел. К тому времени слабости его военной стратегии поняли противники. Это особенно проявилось во время русской кампании», — рассуждает Шарль Бонапарт.

По его словам, если сравнивать нынешнюю обстановку во Франции с наполеоновской эпохой, то между ними не будет ничего общего. Также Шарль считает, что Наполеон провел бы эффективную борьбу с эпидемией, так как авторитарные режимы в такой ситуации более результативны.

Ранее сообщалось, что политолог назвал достойным примером отношение Франции к Наполеону.