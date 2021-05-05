Температура в российском модуле на МКС вернулась к норме

Москва, 5 мая. Специалисты Центра управления полетами отрегулировали температуру в российском модуле на МКС. Об этом свидетельствуют транслируемые NASA переговоры экипажа станции с Землей.

Ранее экипаж МКС сообщил о повышении температуры в российском модуле «Звезда». По словам космонавта Олега Новицкого, температура в модуле достигла 26 градусов.

Позднее специалисты российского Центра управления полетами сообщили экипажу, что им удалось вернуть температуру в модуле к норме.

«Спасибо огромное», — сказал Новицкий, пошутив, что у космонавтов нет с собой купальников.

Стоит отметить, что в настоящее время на МКС работают российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, американские астронавты Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, японский астронавт Акихико Хосиде и французский астронавт Тома Песке.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Россия откажется от участия в работе МКС и сфокусируется на создании собственной орбитальной базы. По его словам, МКС исчерпала свой ресурс, поэтому российская сторона не видит смысла в продолжении ее эксплуатации. К 2035 году на орбите Земли будет развернута российская национальная станция.