Ученые из Роспотребнадзора усовершенствуют «ЭпиВакКорону» для борьбы с COVID-19

Москва, 5 мая. Группа российских ученых занимается совершенствованием вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Разработанная в России вакцина от коронавируса «Спутник V» сегодня является одним из наиболее популярных препаратов. Именно его больше всего поставляют за рубеж и обсуждают в СМИ. Несмотря на это, ученые из центра «Вектор» проводят вторую фазу клинических испытаний еще одной вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона».

«Были вновь иммунизированы хорьки и морские свинки, на которых мы проверяли эффективность двукратной, трехкратной вакцинации. Эффект прироста и продолжительности иммунитета подтвержден на приматах», — цитирует заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа Александра Рыжикова «Политика Сегодня».

По его словам, на животных вакцину «ЭпиВакКорона» протестировали еще в мае 2020 года. Установлено, что иммунитет к COVID-19 после вакцинации формируется у 90% живых существ.

«Когда люди работают над усовершенствованием разработок, — это вещь, несомненно, правильная. Главное, чтобы эти исследования в будущем дали результат», — отметил вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Россия зарегистрировала вакцину «ЭпиВакКорона» в октябре прошлого года. Спустя месяц ученые из центра «Вектор» получили разрешение проводить «пострегистрационные исследования», в том числе среди пожилых людей.

Утром 5 мая стало известно, что центр «Вектор» приступил к первой и второй фазе испытаний трехэтапной вакцинации от COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона». Об этом Роспотребнадзор сообщил в Instagram.