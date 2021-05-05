Новые автомобили в России подорожали на 12% в первом квартале

Москва, 5 мая. Средняя стоимость автомобиля в России в январе–марте 2021 года составила около 1,872 млн рублей.

В первом квартале россияне в среднем платили за новый автомобиль 1 872 200 рублей, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует статистика «Автостата», основанная на рекомендованных дистрибьютером ценах и объемах реализации.

Автомобили иностранного производства дорожали быстрее, чем отечественные авто. Средневзвешенная цена на иномарки по итогам первого квартала 2021 года достигла 2 208 500 рублей (+13,6%), а на автомобили отечественных производителей — 760 400 рублей (+9,1%).

Эксперты ранее составили рейтинг самых ожидаемых российских премьер лета текущего года. Больше всего в России ожидают выхода японского внедорожника Toyota Land Cruiser 300, премьера которого намечена на август. Второе место в списке занимает кроссовер Infiniti QX60