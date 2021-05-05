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Нарышкин призвал Словакию не забывать о боевом братстве стран антигитлеровской коалиции

Армия
Нарышкин призвал Словакию не забывать о боевом братстве стран антигитлеровской коалиции
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 5 мая. Память о совместной борьбе с фашизмом должна оставаться для России и Словакии общим нравственным ориентиром. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Директор СВР принял участие в церемонии передачи частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата в Словакию. Нарышкин выразил уверенность, что память о совместной борьбе с фашизмом укрепляет дружбу и сотрудничество между странами.

«В России хорошо помнят о боевом братстве стран антигитлеровской коалиции, о героизме словацких патриотов — участников антифашистского сопротивления, участников словацкого национального восстания», — сказал глава СВР.

Он также напомнил, что более 17 тысяч советских воинов отдали свои жизни в борьбе с фашизмом на территории Словакии. Нарышкин призвал Словакию не забывать об этом, отметив, что память о совместной борьбе с фашизмом является общим нравственным ориентиром.

Ранее стало известно, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе поездки в Москву примет участие в параде Победы 9 мая. При этом 8 мая президент России Владимир Путин и Эмомали Рахмон проведут переговоры. Лидеры двух стран обсудят ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана.

россия нарышкин словакия
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