Лена Миро объяснила, как Прилучный победил в битве Муцениеце и Карпович

Москва, 5 мая. Популярный блогер Лена Миро оценила заявления звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного о своей бывшей жене Агате Муцениеце и нынешней возлюбленной Мирославе Карпович.

Актер дал большое интервью, в котором поделился некоторыми подробностями личной жизни. Например, он рассказал, что во время развала их семьи с Муцениеце так много работал, что получил сердечный приступ.

Кроме того, Прилучный хорошо отозвался о бывшей жене и назвал прекрасным проведенное с ней время. Не забыл артист похвалить и Мирославу Карпович, отметив, что она «чистейшей души человек» и много лет работает волонтером с детьми, борющимися с раком. По словам актера, его сын и дочь от Муцениеце просто обожают его новую избранницу.

«Посмотрела, послушала Павлика, и поняла — его бабы, в сравнении с ним, просто наивные девочки!» — написала Лена Миро в своем блоге по поводу слов Прилучного.

Как объяснила блогер, в интервью исполнитель главной роли в сериале «Мажор» показал себя как семьянин и трудоголик. Заявления актера позволили ему победить в противостоянии его бывшей жены и нынешней возлюбленной, считает Миро.

«В священной битве Мученицы с Разлучницей (так Лена Миро называет Муцениеце и Карпович. — Прим. ФАН) мы все забыли о Павле Прекрасном, а зря. Вот уж кто лучше всех тут!» — заключила блогер.

Прилучный развелся с Муцениеце около года назад. По словам актера, на момент развода они уже год не жили вместе с экс-супругой. Сейчас им удается поддерживать хорошие отношения.