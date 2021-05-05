Экс-главу поселения в Челябинской области задержали за превышение полномочий

Челябинск, 5 мая. Прокуратура выявила нарушения в исполнении земельного законодательства. Экс-главу городского поселения задержали за подложную выписку.

Бывший глава администрации Демаринского сельского поселения выдал гражданину подложную выписку из хозяйственной книги, которая подтверждала факт его проживания на территории поселения в 1997–2001 годы. Благодаря этому местный житель оформил в собственность земельный участок, расположенный в границах поселения.

Материалы прокурорской проверки направлены в СК для решения вопроса об уголовном преследовании. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления".

Следственный комитет завел уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении директора департамента культуры Нижнего Новгорода, сообщал ФАН.