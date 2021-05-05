Российский рынок акций вырос вслед за подорожанием нефти

Москва, 5 мая. Рост биржевых индексов зафиксирован на российском рынке акций, следует из данных сессии Московской биржи.

По состоянию на 10:00 по московскому времени индекс Мосбиржи вырос на 0,7% и достиг 3 602,17 пункта, а индекс РТС прибавил 0,99% — до 1517,49 пункта. Стоимость июльского фьючерса на нефть североморского сорта Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE увеличилась на 0,75% — до 69,4 доллара за баррель. Котировки американской нефти марки дорожают на 0,67% и торгуются на уровне 66,13 доллара за баррель.

Первые в мае торги на Московской бирже начались укреплением рубля к доллару. Биржевая стоимость американской валюты на старте сессии составила 75,167 рубля, что на 4,25 копейки ниже, чем на момент окончания предыдущих торгов. В то же время евро подорожал на 0,5 копейки — до 90,395 рубля.

Фондовые американские индексы на фоне сообщений о снижении деловой активности в промышленной отрасли закрылись разнопланово.