Россия нашла потенциальную альтернативу экспорту газа

Москва, 5 мая. Экспорт водорода может стать новым способом для Российской Федерации заработать на Европе.

Россия может стать крупнейшим в мире поставщиком водорода на новом рынке. В правительстве уже готов проект Концепции развития водородной энергетики до 2024 года: его согласовали с профильными ведомствами и компаниями. О возможностях страны в сфере новых энергоносителей рассказывается в материале РИА Новости.

Перед РФ стоит амбициозная задача взять под контроль 20% всего водородного рынка в мире и стремиться к глобальному лидерству. По оценкам, государство может получить доход на уровне 100,2 миллиарда долларов в год. В пользу масштабных планов российского государства играет стремление Евросоюза достичь полной углеродной нейтральности — это может помочь сформироваться новому масштабному рынку.

Часть стран уже договариваются с Россией о сотрудничестве в этой области — Германия ранее заключила соглашение о совместной работе над производством водорода.