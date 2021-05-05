Средняя цена нефти Urals выросла в 3,4 раза за год

Москва, 5 мая. Средняя цена российской марки экспортной нефти составила 62,5 доллара за баррель по итогам апреля 2021 года и 18,22 доллара годом ранее.

За минувший год нефть Urals в среднем подорожала в 3,4 раза — с 18,22 доллара за баррель в апреле 2020 года до 62,5 доллара в апреле текущего года, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

По данным министерства, средняя цена на нефть марки Urals в январе–апреле 2021 года составила 60,47 доллара за баррель, а в январе–апреле минувшего года — 41,04 доллара за баррель.

Восстановление спроса на нефть и нефтепродукты идет не такими быстрыми темпами, как ожидалось год назад, в том числе по причине падения спроса на авиакеросин из-за пандемии, но прогресс налицо, рассказал в интервью ФАН заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.