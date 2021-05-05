Россия и Египет подписали документ о старте Года гуманитарного сотрудничества

Москва, 5 мая. Москва и Каир дали старт перекрестному Году гуманитарного сотрудничества. Документ о партнерстве между государствами был подписан в посольстве Египта в России.

Проект должен был быть запущен еще в прошлом году, однако его реализацию пришлось перенести из-за распространения коронавируса нового типа. В египетском посольстве представители стран приняли протокол об общем гуманитарном сотрудничестве на 2021–2022 годы. Со стороны РФ документ подписала заместитель министра культуры Ольга Ярилова.

«Это знаковое событие в истории отношений наших стран», — заявил египетский посол Ихаб Наср.

Как стало известно ранее, посол России в Каире подтвердил прочность отношений с Египтом.