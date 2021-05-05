Петр Толстой назвал завершение строительства «Северного потока — 2» делом чести

Москва, 5 мая. Завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» должно стать делом чести для Германии, заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

Парламентарий прокомментировал иск немецких экологов против «СП-2». По словам Толстого, все разрешительные процедуры, которые касаются реализации проекта, успешно пройдены.

«А все инсинуации вокруг строительства газопровода — это очередная попытка Вашингтона оказать давление на Россию и столкнуть нас лбами с Европой, которая воспринимается США исключительно как бесправная колония», — подчеркнул Толстой.

Также политик напомнил, что Германия как независимое государство должно отстаивать свои интересы, несмотря на недовольство США.

Ранее сообщалось, что экономист увидел в иске экологов по «СП-2» американское вмешательство.