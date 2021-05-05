Сестра Веры Брежневой показала подросших сына и дочь Александра Цекало

Москва, 5 мая. Сестра бывшей солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой Анастасия Галушка показала кадры с подросшими детьми актера и продюсера Александра Цекало.

Шоумен и бывший участник кабаре-дуэта «Академия» был женат на сестре Брежневой Виктории Галушке. В этом браке у супругов родились дочь Александра и сын Михаил.

Анастасия Галушка является двойняшкой бывшей жены продюсера. Она очень долго не виделась с сестрой, но долгожданная встреча наконец состоялась.

В Instagram Stories член семьи Брежневой показала, как проводит время с Викторией Галушкой и ее детьми от Цекало. Счастливые родственники весело прыгали на кроватях. Двойняшка экс-супруги шоумена отметила, что они не виделись 441 день.

После развода с сестрой Брежневой Цекало женился на молодой модели и актрисе Дарине Эрвин. Сейчас он живет с супругой в США, поэтому редко видится с восьмилетним сыном и 12-летней дочерью, оставшимися с Галушкой. Поскольку развод продюсера с сестрой певицы был болезненным, отношения бывших супругов вряд ли можно назвать хорошими.

Новая жена Цекало регулярно радует подписчиков смелыми снимками в соцсетях. Например, она нередко демонстрирует фигуру в бикини.