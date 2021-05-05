Количество турфирм в России сократилось на 6%

Москва, 5 мая. Число участников туристического рынка в России сократилось на фоне кризиса. Турагентов стало меньше на 6%, отелей и хостелов — на 4%, сообщается в данных сервиса «Контур.Фокус».

В исследовании организации проанализированы данные юрлиц по виду деятельности согласно ОКВЭД. Отмечается, что динамика следует общероссийскому тренду на сокращение количества предприятий. В стране на данный момент функционируют 4,23 тыс. компаний с таким статусом, что на 3,3% меньше, чем в августе прошлого года, пишет «Коммерсантъ».

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин уверен, что в течение года после начала пандемии отраслевой рынок покинули порядка 35-40% агентств. Он предположил, что наибольшие потери произошли в Москве и Санкт-Петербурге. Дело в том, что в регионах в структуре продаж турфирм более половины приходится на внутрироссийские направления, тогда как в столице 80% ориентированы на туры за рубеж. Число хостелов и гостиниц в России за последние полгода сократилось до 30,3 тысячи.

Функционирующие в России визовые центры Болгарии возобновляют прием документов граждан на оформление виз.