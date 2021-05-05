Бесплатный частный военный музей в Падиково даст фору государственным коллекциям

В подмосковной деревне Падиково находится частный Музей отечественной военной истории, экспонатам которого могут позавидовать многие государственные военно-исторические музеи.

Высший орден Российской империи, солдатский платок-инструкция и боевое знамя «Покрышкинского полка» — все это и множество других исторических реликвий можно увидеть в Падиково совершенно бесплатно, свидетельствует корреспондент ФАН.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

«Маленький деревенский музей»

Накануне 9 мая многие москвичи и гости столицы наверняка захотят посетить один из музеев, в той или иной мере посвященных истории Великой Отечественной войны. Заметим, что выбор последних в Москве и Московской области весьма велик.

Центральный музей Великой Отечественной на Поклонной горе, Центральный музей Вооруженных Сил РФ, Центральный музей Военно-воздушных сил Министерства обороны РФ, музейный комплекс «1418 шагов к Победе» в подмосковном Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» — эти названия у многих на слуху.

В то же время далеко не всем известен частный Музей отечественной военной истории, расположенный в деревне Падиково в Истринском районе Подмосковья. Хотя по многим позициям своей экспозиции он способен «нокаутировать» музеи государственные.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

История музея началась с того, что российский предприниматель Дмитрий Першеев увлекся коллекционированием стрелкового оружия. Через некоторое время коллекция стала настолько обширной, что у владельца возникла идея построить для нее отдельное здание. Нет, не хранилище, а музей, в котором коллекцию можно будет демонстрировать всем желающим.

После чего, по словам заместителя директора музея Василия Заболотного, оставался лишь шаг до концепции Музея отечественной военной истории, в фондах которого, кроме «стрелковки», найдется место документам, холодному оружию, образцам военной формы, знаменам, артиллерийским орудиям и бронетехнике.

Чтобы не растекаться мыслью по древу, в качестве временных рамок для экспозиции был выбран временной интервал с XIX по начало XXI века. Крайне символично, что музей создавался в тех самых местах, где в ноябре-декабре 1941 года советские солдаты остановили наступление немецких войск на Москву.

Музей открылся 9 мая 2014 года — начиная с этой даты экспозиция в Падиково непрерывно росла.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

«Мы не можем вспомнить недели, во время которой у нас не появилось бы какого-нибудь нового экспоната в диапазоне от танка и до нагрудного значка», — рассказывал замдиректора музея корреспонденту ФАН.

На текущий момент «маленький деревенский музей» — так с улыбкой называют музей в Падиково его сотрудники, разросся до четырех корпусов и расположенной под открытым небом «артиллерийской аллеи».

При этом музейный коллектив весьма немногочисленный: штатных сотрудников — всего восемь. Внештатных, занимающихся музеем в свободное от собственного бизнеса время, — трое.

Этот дружный «батальон» из 12 человек умудряется справляться с реставрацией, учетом и хранением коллекции, которая на конец апреля 2021 года включала в себя 42 танка и самоходных артиллерийских установок, более 60 образцов артиллерийского вооружения, 36 единиц мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей, бронеавтомобилей, тракторов, тягачей и повозок, 370 единиц огнестрельного оружия, более 140 единиц холодного оружия и свыше 50 единиц укомплектованных формой манекенов.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Щепетильный подход

«Фишкой» музея в Падиково можно считать крайне щепетильный подход его сотрудников к реставрации и демонстрации предметов экспозиции. Образцы вооружения и военной техники восстанавливаются с максимальным использованием подлинных элементов конструкции. Причем «реанимируется» до последнего винтика не только экстерьер, но и — это в наших музеях большая редкость! — интерьер.

Техника ставится на ход. Лица у манекенов, демонстрирующих военную форму, имеют индивидуальные черты и тщательно приближенные к историческому типажу прически. Форма на манекенах, разумеется, тоже подлинная.

Корреспондента ФАН крайне впечатлила жанровая композиция с манекенами, изображающими младшего сержанта медицинской службы РККА и военврача 3-го ранга. Военврач «заполняет» извещения о смерти военнослужащих. Лежащая перед ним «похоронка» подлинная. Как говорят в народе — «пробирает»…

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Пожалуй, в Падиково вообще нет экспонатов, которые могли бы оставить посетителей музея равнодушными.

Вот кираса русской тяжелой кавалерии 1812 года. Черная краска местами облезла, но железная основа цела. При взгляде на кирасу сразу вспоминается «Кавалерийский бой во ржи» — написанный Францем Рубо фрагмент панорамы «Бородинская битва». На всем скаку, грудь в грудь сшибающиеся русские и саксонские кирасиры. Дым, пыль, оскаленные морды лошадей, холодный блеск палашей…

А вот и сами старинные клинки в соседней витрине. И часть «гибридной войны» начала XIX века — наполеоновская подделка российской двадцатипятирублевой ассигнации.

Предшественница «трехлинейки» — винтовка Бердана. Это с ней русские солдаты защищали Шипку и штурмовали Плевну. Чтобы нижним чинам легче было берданку разбирать-собирать, военное ведомство напечатало на бумаге специальную инструкцию, которую солдаты быстро… пустили на самокрутки. После чего находчивое начальство приказало новые инструкции печатать на платках. Платок не скуришь, да и зазнобе в подарок такой сувенир из армии привезти не грех! Видели когда-нибудь солдатский платок-инструкцию? Если нет — езжайте в Падиково.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Медаль «За бой «Варяга» и «Корейца». Таких наград было отчеканено всего 697 — точно по числу матросов и унтер-офицеров крейсера и канонерки, принявших неравный бой с японской эскадрой. Встающие по бортам султаны разрывов, кровь на палубе, рев артиллерийских орудий и над всем этим — не спущенный Андреевский флаг. «Врагу не сдается наш гордый «Варяг», пощады никто не желает!..» Вот о чем хранит память неброская медаль.

«Дедушка» всех современных автоматов и штурмовых винтовок — 6,5-мм автомат Владимира Григорьевича Федорова образца 1916 года…

Еще один редкий экспонат — 45-мм пушка образца 1941 года по прозвищу «Ленинградка». Защитникам блокированного города отчаянно не хватало противотанковой артиллерии. И тогда в Ленинграде додумались изготавливать новые пушки, устанавливая имеющиеся танковые «сорокопятки» на кустарный лафет. Дополняли конструкцию любые подходящие по размеру колеса, прицел от снайперской винтовки и бронещит.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Всего была выпущена 651 «Ленинградка», из которых до наших дней дожили лишь три. Одна из этой тройки сейчас — в Падиково. Пушка отыскалась на «Невском пятачке». Каков был накал боев на этом плацдарме, понимаешь, глядя на иссеченные осколками щит, ствол и лафет «Ленинградки» — на них нет живого места.

Танк Т-34-85 — машина, казалось бы, совсем не уникальная. Но зато судьба у образца, выставленного в Падиково, совершенно неординарная. Танк в 1944-м участвовал в освобождении Югославии и позже был оставлен в этой стране в качестве братской помощи советского народа. До конца 1950-х танк состоял на вооружении Югославской народной армии, после чего стал памятником.

Во время разразившейся в «лихие девяностые» Балканской войны сербы сняли танк с постамента и вновь вернули «тридцатьчетверку» в строй. После окончания войны поврежденный в боях танк был выкуплен бельгийским коллекционером. У него-то через посредников и удалось приобрести танк-ветеран для музея в Падиково.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Не менее любопытна история реактивной системы залпового огня БМ-13 на шасси полученного по ленд-лизу грузовика Studebaker US6. Жила «Катюша», служила — не тужила. После Великой Отечественной устаревшая система была списана. В какой-то момент направляющие для реактивных снарядов со «Студера» сняли, и автомобиль стал собственностью частного владельца.

Прошло время. Сотрудники музея в Падиково стали подыскивать для своей экспозиции «Катюшу». Отдельно приобрели направляющие и, совсем в другом месте, — автомашину. Когда реставраторы стали монтировать направляющие на «Студер», то с удивлением поняли, что у направляющих и машины совпадают не только посадочные места, но даже сколы краски. То есть эти направляющие когда-то стояли именно на этом Studebaker US6!

Бывают же такие совпадения…

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Спасенное знамя

Очень многие экспонаты Музея отечественной военной истории можно охарактеризовать словосочетанием «единственный в мире». Например, единственная в мире комплектная, полностью восстановленная и поставленная на ход самоходно-артиллерийская установка СУ-85. Или единственный в мире находящийся в частном музее российский основной боевой танк Т-90.

Продолжая разговор об уникальных экспонатах, перечислим лишь несколько новинок, пополнивших коллекцию «маленького деревенского музея» только за последнее время: полностью комплектный (знак на орденской цепи и звезда) Орден Святого апостола Андрея Первозванного — высший орден Российской империи; прожекторная станция З-15-4 на базе автомобиля ЗИС-12; автомобиль ЗИС-6 с 37-мм зенитным орудием 61-К; 76-мм самоходная артиллерийская установка Су-26; боевое знамя 16-го гвардейского истребительного авиационного Сандомирского ордена Александра Невского полка…

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Отметим, что эти экспонаты не только уникальны сами по себе, но и удивительны историями своего появления в Падиково. Присмотримся к упомянутому знамени.

16 ГвИАП, он же «Покрышкинский полк», — это один из самых именитых полков наших ВКС. Именно в этом полку во время Великой Отечественной войны воевали такие легендарные советские асы, как Александр Покрышкин, Григорий Речкалов, Александр Клубов, Андрей Труд, Валентин Фигичев. После войны 16 ГвИАП был переименован в 689-й гвардейский истребительный авиационный полк, а его прежнее боевое знамя, под которым полк сражался с 1944 года, попало в один из музеев Одессы.

Когда на территории современной Украины началась кампания по «десоветизации», боевое знамя 16 ГвИАП оказалось не нужно сторонникам Майдана. С высокой степенью вероятности, историческая реликвия была бы либо утилизирована, либо продана западным коллекционерам. К счастью, повторилась история с возвращением на Родину вымпела тральщика «Разведчик» — в России нашлись патриоты, которые выкупили боевое знамя 16 ГвИАП и переправили святыню на территорию нашей страны. Что, в свою очередь, позволило доставить реликвию на хранение в Падиково.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Впрочем, все это дела минувшие, а что посетителей музея ждет в будущем? Из реставрационных мастерских в Падиково в ближайшие полтора года должны прибыть: поставлявшийся в СССР по ленд-лизу американский средний танк M4A2 Sherman, советский тяжелый танк Т-10, советский легкий танк БТ-7 и «тридцатьчетверка», выпущенная в августе-сентябре 1941 года. Как пообещал Василий Заболотный, бронетехника будет полностью восстановлена до «последней мелочи» и, конечно же, поставлена на ход.

Пожалуй, на этом можно закончить описание удивительного «маленького деревенского музея». Просто лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так что приезжайте в Падиково и знакомьтесь с уникальными экспонатами сами. Это тем проще сделать, что вход в Музей отечественной истории совершенно бесплатный.