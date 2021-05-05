Путин поздравил с 65-летием коллектив и ветеранов летного отряда «Россия»

Москва, 5 мая. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников Специального летного отряда (СЛО) «Россия» с 65-летием основания предприятия.

Глава России направил поздравительную телеграмму коллективу СЛО, который занимается перевозками должностных лиц государства. В поздравлении он обратил внимание на мужество и профессионализм сотрудников. В истории предприятия немало примеров проявления настоящего героизма, преданности и самоотверженности. С первых дней основания СЛО летчики принимали участие в освоении отечественных самолетов.

«Вы работаете в любых, порой очень сложных условиях, несете огромную ответственность за безопасность пассажиров», — подчеркнул Путин.

Все поставленные перед «Россией» задачи решаются грамотно и в кратчайшие сроки благодаря огромному опыту, компетентности и высококлассной подготовке. Президент РФ пожелал сотрудникам и ветеранам СЛО крепкого здоровья, новых достижений и чистого неба.

Путин ранее обратился с поздравлением с профессиональным праздником к сотрудникам криптографической службы.