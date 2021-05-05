Объединенные Peugeot и Fiat снизили производство из-за нехватки запчастей

Париж, 5 мая. Автоконцерн Stellantis не смог произвести около 190 тысяч автомобилей в первом квартале 2021 года.

Образовавшийся в результате слияния французской группы PSA (Peugeot) и итало-американской компании Fiat Chrysler Automobiles (FCA) автоконцерн Stellantis потерял примерно 11% от запланированного производства из-за нехватки полупроводников, говорится в опубликованном в среду пресс-релизе.

Отмечается, что в компании ожидают еще больших проблем с запчастями во втором квартале 2021 года, а улучшение ситуации может наступить во второй половине текущего года.

Volkswagen планирует спроектировать и разработать собственные высокопроизводительные чипы для машин, рассказал ранее гендиректор компании Герберт Дисс. Нехватка полупроводников на сегодняшний день — самая серьезная проблема, с которой сталкивается немецкий производитель.