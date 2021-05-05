Российским дачникам напомнили о нарушениях, за которые можно получить штраф

Москва, 5 мая. Нарушение некоторых правил грозит дачникам крупными штрафами. Россиянам об этом напомнил генеральный директор юридической компании Алексей Петропольский.

Зачастую дачники грешат закапыванием в землю неразлагаемых отходов, за что могут получить наказание в размере от 1 до 2 тыс. рублей. Также запрещается рубить деревья без соответствующего разрешения. За это можно получить не только штраф, но и реальный срок. Ходить в соседний лес с пилой юрист не советует.

Крупные штрафы грозят тем, кто «прирезает» себе чужую землю и безответственно подходит к расходу воды. Одним из самых частых нарушений является установка глухих заборов и их возведение слишком близко к зеленым насаждениям. Петропольский напомнил, что деревья выше 15 м должны находиться не менее чем в трех метрах от ограждения, среднерослые — в двух, а кустарники — в одном метре.

Новые правила для дачников вступили в силу в РФ с 1 января 2021 года. Теперь запрещено разводить костры на землях общего пользования населенных пунктов, сжигать мусор, листву и отходы без специально оборудованных мест.