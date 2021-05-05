Россияне стали чаще покупать импортное пиво

Москва, 5 мая. Граждане Российской Федерации стали чаще приобретать импортное пиво. Об этом стало известно из данных аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIQ.

Продажи ввозимого в РФ из стран дальнего зарубежья напитка выросли на 31,4% в натуральном выражении. Подсчеты проводились за период с марта прошлого года по февраль 2021-го.

«Для сравнения, продажи локальных российских марок выросли только на 2,9%, а лицензионного пива <...> — всего лишь на 1,5%», — пишет РБК.

Спрос в России на импортное пиво увеличивается даже на фоне более высоких цен на товар. Тенденция вызвана в том числе коронавирусными ограничениями, в период которых в стране были закрыты бары и рестораны. Вкусы российских потребителей меняются, к тому же увеличивается количество таких брендов на полках магазинов.

Производители пива ранее рассказали, может ли запрет чешского импорта повлиять на цены. Санкции на напиток из Чехии никак не отразятся на ситуации на российском рынке, выяснило Федеральное агентство новостей.