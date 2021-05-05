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Названа причина возможного подорожания гречки в России

Экономика
Названа причина возможного подорожания гречки в России
pixabay.com  /  u11116

Москва, 5 мая. Руководитель международного направления в Национальном Органическом Союзе (НОС) Илья Калеткин рассказал в беседе с журналистами, почему в России может подорожать гречка.

На ситуацию способен оказать влияние временный запрет российского правительства на вывоз этого продукта за рубеж, уверен экс-глава холдинга «Аривера». Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.

«Краткосрочный эффект возможен, но в среднесрочной <...> перспективе это просто приведет к дефициту», — считает аналитик.

В итоге агробизнесмены могут сократить посевные площади, добавил он. Однако другие эксперты указали, что кабмин намерен обезопасить внутренний рынок страны при высоком спросе на внешнем.

Россиянам ранее перечислили неочевидные плюсы употребления гречки. Крупа обладает рядом полезных свойств, среди которых нормализация функции желудочно-кишечного тракта, считают врачи.

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