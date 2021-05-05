Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур сообщила о помолвке

Лос-Анджелес, 5 мая. Младшая из трех дочерей Брюса Уиллиса и Деми Мур – 27-летняя Талула – собралась замуж. Избранником девушки стал актер и режиссер Диллон Басс.

Отношения Талулы и Дилона, судя по всему, только стали крепче за время карантина. Во время локдауна дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур с удовольствием делилась романтичными снимками из «заточения» со своим бойфрендом. Влюбленные были неразлучны и все делали вместе.

Период самоизоляции пара твердо решила пожениться. В своем Instagram-аккаунте Талула сообщила о радостном событии – они с Диллоном Бассом обручились. Девушка опубликовала видео, на котором показала роскошное кольцо с драгоценным камнем, которое теперь красуется на ее безымянном пальце.

«Руки все еще дрожат! Я — невеста!» — поделилась эмоциями звездная наследница.

В свою очередь избранник Талулы показал в соцсети самый трогательный момент. Оказалось, что молодой человек решил записать на видео реакцию возлюбленной на предложение руки и сердца. Басс опустился на заднем дворе дома на одно колено и задал дочери Брюса Уиллиса заветный вопрос. После уверенного «да» он подхватил Тулулу на руки и долго кружил.

Брюс Уиллис и Деми Мур развелись в 2000 году после 13 лет брака. Голливудские звезды не скрывают, что причиной краха брака стали из обоюдные измены. Однако сейчас бывшие супруги поддерживают дружеские отношения. Так, самоизоляцию они провели в одном доме вместе с дочерьми Румер, Скаут и Таллулой. Почти каждый день с звездное семейство веселилось, а однажды они устроили пижамную вечеринку.