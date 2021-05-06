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Режиссер Люкевич указал на минусы нового закона РФ о просветительской деятельности

Общество
Режиссер Люкевич указал на минусы нового закона РФ о просветительской деятельности
Федеральное агентство новостей  / 

На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Как интересно изложить исторические факты поколению Z» был поднят вопрос о новом федеральном законе от 5 апреля 2021 года, который вводит понятие просветительской деятельности и основы ее правового регулирования.

Режиссер аудиоспектакля-променада «Прощай Ленинград!» Кирилл Люкевич рассказал, почему внесение изменений в федеральный закон об образовании может погубить многие организации. Напомним, согласно документу, просветительскую деятельность можно будет осуществлять только в формах, установленных Правительством РФ. Кабмин также устанавливает порядок проведения контроля за просветительской деятельностью.

«Он связан с нами и касается, по большей мере, всех нас, потому что небольшие организации, тот же Музей стрит-арта, испытывают ряд трудностей в связи с этим. Штат сотрудников не очень большой, и эта дополнительная бюрократическая нагрузка упадет на людей, на административную часть. В том числе [необходимость] подавать на разрешение проведения тех или иных мероприятий. Это лишний дискомфорт», — рассказал собеседник ФАН.

Люкевич подчеркнул, что речь идет не о крупных структурах, у которых в штате много людей способных справиться с этим. А о небольших организациях, чаще негосударственных, которые действуют с помощью своих сил.

«В негосударственных театрах сейчас очень тяжело существовать — ты актер, монтировщик, художник, и это связано не с тем, что ты так хочешь, а просто бюджет небольшой. В Петербурге больше всего негосударственных театров в России, которые получают «Золотые маски». Если на них лягут дополнительные нагрузки, можно просто физически не выжить», — добавил режиссер.

Ранее генеральный директор АНО ВПЦ «Вымпел-СПб» Александр Ананьев и режиссер аудиоспектакля-променада «Прощай, Ленинград!» Кирилл Люкевич рассказали, какие новшества можно ожидать в приложении «Слушая сердцем».

Люкевич
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