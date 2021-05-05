Ненефтяные доходы Саудовской Аравии достигли трехмесячного максимума

В Саудовской Аравии отметили увеличение активности в частном секторе, не связанном с добычей нефти. Об этом сообщает агентство Reuters.

В апреле саудитский показатель индекса PMI, который характеризует интенсивность деятельности компаний, достиг трехмесячного максимума. Таковы результаты опроса, которые стали известны накануне. Они говорят о признаках восстановления экономики королевства после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Business conditions in the UAE and Saudi Arabia continue to improve, as the Emirates’ non-oil business activity expanded, reaching a 20-month high last month.https://t.co/jnJZltDMLK — Forbes Middle East (@Forbes_MENA_) May 4, 2021

Как утверждается, апрельский индекс менеджеров по закупкам (PMI) Саудовской Аравии вырос до 55,2. В марте этот показатель был на уровне 53,3.

«Восстановление PMI говорит об усилении роста в ненефтяном секторе экономики. Последние три месяца количество новых заказов продукции росло быстрыми темпами. Это означает восстановление после COVID-19», — комментирует полученные данные экономист компании IHS Markit Дэвид Оуэн.

Повышение спроса на продукцию «частников» вызвало увеличение штата сотрудников компаний. Это произошло впервые за последние пять месяцев.

Юбилей Vision 2030

Нынешний рост экономических показателей связан с Национальной программой Vision 2030 («Видение 2030»), которую объявил наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд в апреле 2016 года.

منذ بداية الرؤية وحتى الآن نعيش عهداً نرى فيه طموحنا يتحقق كل يوم، نلامس التحول من حولنا، ولا حدود لتطلعاتنا المستقبلية، نحن نعيش اليوم وكل يوم بـ #رؤية_السعودية_2030 هنيئًا لنا كل هذا الفخر والتقدّم. #رؤية_2030_واقع_يتحقق pic.twitter.com/OUiUD1rXV5 — صحيفة الرؤية السعودية (@SaudiVision0369) May 5, 2021

В нынешнем году Эр-Рияд отмечал пятилетний юбилей проекта. Арабские СМИ посвятили десятки публикаций этому событию. В них говорится о больших успехах по всем основным направлениям, в том числе и в развитии малого бизнеса.

«По сравнению с 2015 годом ненефтяные доходы выросли с 166 до 369 млрд саудовских риалов. Коэффициент ненефтяной доли ВВП увеличился с 55 до 59% в 2020 году», — отмечают экономисты.

Упор на увеличение доли ненефтяных доходов был сделан с самого начала реализации Vision 2030. Для достижения этой цели саудовские власти наметили 96 стратегических задач, которые должны привести к серьезным преобразованиям в государстве. Они заложены в 13 программах.

Для реализации своих планов Эр-Рияд инициировал многомиллиардные вложения в наукоемкие отрасли, а также в альтернативную энергетику. При этом уделялось большое внимание здравоохранению, образованию, армии, финансам и туризму.

سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا قياسيًا في التراخيص الممنوحة للمستثمرين الأجانب في الربع الرابع من عام 2020م، ونمت تدفقات الاستثمار الأجنبي بأكثر من 20% خلال العام 2020م.#Invest_Saudi#2030_Visionhttps://t.co/27iyw9UaGi — د. سعد بن علي الشهراني- Dr. Saad Alshahrani (@DrSAlshahrani) March 31, 2021

Одним из самых громких проектов нацпрограммы стал запуск национального бренда Saudi Made («Сделано в Саудовской Аравии»). Так называется товарный знак, который выдают компаниям, чья продукция отвечает установленным властями королевства стандартам качества.

«Благодаря этому бренду программа Saudi Made предоставит широкий спектр преимуществ и возможностей компаниям-членам», — заявил министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар Альхорайеф.

Мобилизация «частников»

Еще одной масштабной инициативой стали вложения в частный сектор экономики. Власти Саудовской Аравии начали привлекать инвестиции в рамках партнерской программы.

«Новая программа «Аш-Шарик» («Партнер». — Прим. ред.) поможет частному сектору создать сотни тысяч новых рабочих мест и увеличит его вклад в ВВП до 65% к концу десятилетия», — заявил Мухаммад бин Салман на презентации проекта.

Для достижения целей инвестиционного развития Эр-Рияд обратился к владельцам крупнейших компаний с предложением сосредоточиться на увеличении капитальных расходов.

«Это приведет к росту самих компаний. В свою очередь Саудовская Аравия поможет им регулированием, дополнительными субсидиями и другими стимулами», — пояснил наследный принц.

Саудовские власти предложили предпринимателям льготные кредиты и налоговые льготы в свободных зонах.

Сомнения экономистов

Несмотря на радужные отчеты пятилетних итогов программы, финансовые эксперты высказывают сомнения в перспективах Саудовской Аравии. Исследования экономистов выявляют, что нынешние показатели оказались самыми слабыми по сравнению с июнем прошлого года.

«Перспективы бизнеса ухудшились с марта, поскольку все меньше респондентов прогнозировали рост производства в ближайшие 12 месяцев», — говорит Дэвид Оуэн.

Эти сомнения связаны с возможным обострением пандемии коронавируса, которая уже стала причиной экономического кризиса во всем мире. Экономика королевства пострадала в прошлом году из-за снижения цен на нефть.

В нынешнем году Международный валютный фонд (МВФ) ожидает рост мировой экономики на 2,9%. Скорее всего, цены на нефть тоже вырастут, что чрезвычайно важно для экономики Саудовской Аравии, которая остается зависимой от экспорта энергоресурсов.

Экономисты в свою очередь в отношении проектов Эр-Рияда, которые ориентируются на прошлогодние июньские показатели. К тому времени кризис еще только начал набирать силу.

Во второй половине 2020 года негативные явления усилились, что усугубило общее падение экономики не только в Саудовской Аравии, но и во всем мире. Это повлияло на все экономические показатели. И в контексте прогнозов нынешний рост ненефтяных доходов Саудовской Аравии имеет большее значение, нежели снижение индекса PMI по сравнению с прошлогодним аналогичным индикатором. Однако насколько долговременным будет рост этих показателей, сказать сложно.