Мыши помогли ученым доказать высокий риск смерти от COVID-19 среди мужчин

Пекин, 5 мая. Мужчины умирают от коронавируса гораздо чаще женщин. Такое заявление ученые сделали на основе исследований, проведенных на мышах.

Китайские исследователи вывели специальную породу трансгендерных мышей для этой научной работы. Грызунов намеренно сделали крайне уязвимыми к коронавирусной инфекции. Согласно результатам исследования, летальные исходы от COVID-19 гораздо чаще встречаются среди мужчин.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире 11 марта 2020 года. Всего 155 млн случаев коронавируса подтвердили в разных странах. Около 133 млн человек уже вылечились от заболевания. Более трех млн пациентов скончались от COVID-19 по всему миру.