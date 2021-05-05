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Стивен Сигал показал президенту Венесуэлы, как пользоваться мечом

  /   Обновлено: 05 мая 2021 12:53
Политика
Стивен Сигал показал президенту Венесуэлы, как пользоваться мечом
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Каракас, 5 мая. Актер, режиссер и мастер айкидо Стивен Сигал подарил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро японский меч. Он показал главе республики несколько движений, сообщили местные СМИ.

Спецпредставитель МИД РФ по вопросам российско-американских связей Стивен Сигал преподнес лидеру Венесуэлы подарок в ходе рабочего визита. Николас Мадуро вытащил меч из ножен и несколько раз взмахнул им, повторяя движения голливудского актера, уточняется в материале. Артист продемонстрировал политику несколько боевых стоек.

В конце апреля Стивен Сигал совершил визит в МИД России.С 2018 года актер участвует в создании и реализации проектов в области науки, культуры, искусства и спорта.

Ранее стало известно, что спустя несколько лет после получения российского гражданства актер решил продать свое поместье в Аризоне. До апреля текущего года особняк оценивался в 3,775 млн долларов. В настоящее время он стоит 3,395 млн долларов.

сигал мадуро меч венесуэла
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