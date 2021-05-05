Водитель микроавтобуса отправлен под домашний арест по делу о гибели детей на Ставрополье

Ставрополь, 5 мая. Суд направил под домашний арест до 30 июня 2021 года водителя микроавтобуса, который перевозил детскую баскетбольную команду. Транспорт попал в смертельное ДТП.

Суд Ставрополя избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении волгоградца, который был за рулем разбившегося микроавтобуса с баскетбольной командой девочек СШОР №2 Волгограда.

Напомним, в ДТП погибли пять девочек-баскетболисток. Полиция задержала водителя микроавтобуса после ДТП. Следствие настаивало на заключении его под стражу, защита — на домашнем аресте. Водитель в ходе заседания сообщил, что признает вину. Перевозка детей осуществлялась без лицензии, сообщал ФАН.