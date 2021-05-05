Краснодарский оператор «Дэником» может обанкротиться из-за долга в 1 млрд рублей

Краснодар, 5 мая. Сотового оператора «Дэником» могут признать банкротом после завершения процедуры наблюдения. Компания задолжала одному из кредиторов почти 1 млрд рублей.

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении виртуального мобильного оператора «Дэником», который вскоре может быть признан банкротом. Один из кредиторов обратился с требованием взыскать с компании крупную сумму.

Рассмотрение дела было назначено на 7 сентября. Также с иском о несостоятельности «Дэникома» обратилась крупная телекоммуникационная компания МТС.