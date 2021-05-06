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Популярные блогеры рассказали ФАН, как отметят в сети День Победы

  /   Обновлено: 06 мая 2021 09:15
Общество
Популярные блогеры рассказали ФАН, как отметят в сети День Победы
Федеральное агентство новостей  / 

Популярные российские блогеры рассказали ФАН, что они приготовили для своих подписчиков и пользователей интернета ко Дню Победы. Как оказалось, некоторые из них фонтанируют задумками, тогда как другие вовсе не собираются отмечать великий праздник в собственных блогах.

Популярные блогеры рассказали ФАН, как отметят в сети и реале 9 Мая
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

«Текст поздравления с Днем Победы будет!»

Аудитория YouTube-канала писателя, публициста и переводчика Дмитрия Пучкова «Гоблина» составляет 2,2 млн подписчиков. Блогер представляет обзоры на кинофильмы, компьютерные игры, читает исторические лекции, ведет интервью с интересными гостями, создает аудиокниги, озвучивает художественные фильмы. На Twitter Пучкова подписаны около 114 тыс. человек, в ВК —177 тыс. подписчиков.

«Я — не СМИ, у меня расписания нет. Никогда ничего специально к праздникам не готовлю. Конечно, текст поздравления с Днем Победы будет. Мне нет никакого дела до того, как реагируют на мои публикации подписчики: «Нравится? Добро пожаловать, на здоровье! Не нравится? До свидания!» Я занимаюсь исключительно тем, что лично мне интересно, на заказ я никогда не работаю!» — заявил ФАН публицист.

Пучков пояснил, что на Парад Победы ходил давно, еще в Советской Союзе. Он добавил, что живет далеко под Санкт-Петербургом и когда ездит в начале мая в город, видит, как на репетицию на трейлерах везут гаубицы, танки и прочую военную технику.

«К «Бессмертному полку» я отношусь положительно. Эта акция ведь изначально была задумана как гнилая антисоветчина. Определенные люди рассчитывали, что участники будут идти без какой-либо символики СССР и нести портреты дедушек, которые воевали против Советской власти — всяких власовцев и бандеровцев», — обратил внимание собеседник агентства.

Писатель отметил, что замысел русофобов провалился: под напором граждан «Бессмертный полк» превратился в мероприятие, без которого сегодня сложно представить 9 Мая.

Популярные блогеры рассказали ФАН, как отметят в сети и реале 9 Мая
vk.com  / Юлия Витязева

«На Украине выйти с символикой победы смертельно опасно»

Обозреватель News Front Юлия Витязева освещает острополитические темы. За нетолерантные прямолинейные оценки событий в Новороссии и аргументированные характеристики оппозиционных политических деятелей Facebook и Twitter ее часто банят. В Telegram-канале у общественного деятеля — несколько десятков тысяч подписчиков.

«Каждый год я за несколько дней до Дня Победы рассказываю о событиях, связанных с этим великим праздником, сообщаю пользователям, что происходит в России и других странах накануне этого дня и непосредственно 9 мая. Ребята присылают контент из Европы. Знакомые есть в США, Сербии, Болгарии, Франции, Германии и в других странах. С Украиной все сложно: сегодня там выйти на улицу с символикой победы СССР над гитлеровской Германией — нередко смертельная опасность», — рассказала собеседница ФАН.

Блогер заметила, что парадов, посвященных Победе советского народа над фашизмом, спасенная Красной армией Европа, к сожалению, не проводит. 8 мая в Европе — «День памяти и скорби». Людей, по словам Витязевой, там заставляют «плакать и примиряться». Но многие граждане стран ЕС и США самостоятельно отмечают День Победы и выходят на акцию «Бессмертный полк». В основном это выходцы из стан СНГ.

«К нашему празднику присоединяются иностранцы, которые не имеют русских корней и при этом интересуются Россией, — они имеют правильный взгляд на историю. Яркий пример подобного отношения — солист Rammstein Тилль Линдеманн, который по собственной инициативе исполнил песню «Любимый город» про героя Великой Отечественной войны летчика-истребителя Михаила Девятаева», — пояснила блогер.

Витязева добавила, что правильное отношение на Западе к войне — не редкость. Простые люди празднуют 9 Мая, поют песни, отдают дань подвигу советского народа.

Популярные блогеры рассказали ФАН, как отметят в сети и реале 9 Мая
vk.com  / Движение СОРОК СОРОКОВ | ДСС

«Мы должны быть достойны тех, кто подарил нам будущее»

Музыкант, композитор, лидер движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин вместе с чемпионом России, победителем первенства Европы по боксу Владимиром Носовым объединил православных патриотов для защиты храмов и сбережения традиционных семейных ценностей. Общественный и политический деятель придерживается в жизни активной гражданской позиции. Контент его мессенджеров — соответствующий.

«Мы всегда устраиваем на 9 Мая флешмоб. Все мероприятия освещаем в интернете. Люди должны знать, что это за праздник. Например, на Ходынском поле мы выкладывали свечами в память о Победе надпись: «9 Мая — Пасха 1945 года!» Начало переговоров о капитуляции фашистской Германии совпало с главным христианским праздником. День Победы — пасхальный день. Это глубоко символично и, я думаю, не просто совпадение», — отметил Кормухин.

Общественный деятель рассказал, что каждый год с единомышленниками отправляется 9 мая на Поклонную гору. Соратники чествуют ветеранов, дарят им цветы, пасхальные яйца и куличи. Потом Кормухин рассказывает про это в блогах и на сайте. Подобные мероприятия осуществляют его товарищи по всей России.

Популярные блогеры рассказали ФАН, как отметят в сети День Победы
Федеральное агентство новостей  / Наталья Макеева

«Я бы хотел донести до наших читателей, что история России непрерывна. Наши предки защищали Родину на Куликовом поле и на льду Чудского озера. Наша земля полита кровью наших дедов. В 1941 году Иосиф Сталин обратился к гражданам СССР не «товарищи», а «братья и сестры». После гонений на христиан, которые имели место в 1930-е годы, наш народ, в том числе православные, защищали свое Отечество», — напомнил лидер движения «Сорок Сороков».

Музыкант подчеркнул, что великий русский народ, пережив страшные потрясения, объединился и защитил нашу страну. Собеседник ФАН рассказал, что его дед погиб в 1942 году в Белоруссии, в страшном бою с фашистами под Оршей. Старообрядец, он воевал за Родину и свою семью.

«Политика второстепенна, когда речь идет о таких понятиях, это свято. Я об этом писал и буду писать в Instagram, Telegram, Facebook и на прочих площадках. Мы должны быть достойны тех, кто подарил нам будущее. Разумеется, мы поддерживаем акцию «Бессмертный полк», — добавил Андрей Кормухин.

Блогер сообщил, что каждый может прислать ему фотографию своего дедушки или бабушки с кратким рассказом, как эти люди на фронте или в тылу бились за нашу страну, за то, чтобы жили их потомки. Он пообещал опубликовать эти фото и рассказы.

Популярные блогеры рассказали ФАН, как отметят в сети и реале 9 Мая
ТАСС  / Коротаев Артем

«Отметим День Победы за сегодня и за прошлый раз»

Актер, лидер политического движения SERB Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) обратил внимание, что ветеранов нужно бесконечно благодарить за их подвиг.

«Приближается знаковый день. В прошлом году торжество по поводу великого праздника оказалось скомкано из-за коронавируса. Очень хочется в этом году отметить День Победы «за сегодня и за прошлый раз». Я с друзьями обязательно пойду поздравлять ветеранов. Сколько бы мы ни старались передать им свое тепло и благодарность за их подвиг, этого будет мало», — подчеркнул общественный деятель.

Бекетов предложил всем провести флешмоб «Подари ветерану 5 минут своего времени за то, что он подарил тебе жизнь». Он посоветовал подходить на улицах к людям преклонного возраста с наградами, говорить им «спасибо» и просить рассказать про то, как они защищали Родину.

«Запоминайте, записывайте, присылайте мне! Мы вывесим ваши сообщения в интернете. Эти истории должны быть сохранены, об этом должны знать все. Кроме того, старикам не хватает нашего внимания. С каждым днем героев все меньше. Наша любовь и наше уважение продлит им жизнь», — заявил лидер движения SERB.

Собеседник агентства попросил пользователей интернета присылать ему фото своих дедушек и бабушек, и добавил, что «Бессмертный полк» — это свято.

«Почтите подвиг наших предков. Мы расскажем эти истории всем!» — подвел итог Бекетов.

Популярные блогеры рассказали ФАН, как отметят в сети и реале 9 Мая
Из личного архива Руслана Захаркина  / 

«А где мы были до 9 Мая?»

Блогер Руслан Захаркин пообещал «провокационный» пост в своем Instagram. Он намерен критически высказаться по поводу тех, кто вспоминает о подвиге советских солдат и ветеранах только раз в год.

«Я считаю, что раз в году напоказ это все делать очень некрасиво. А где мы были до 9 мая? Мне эта показушная история противна, честно сказать. Я с детства всех знакомых ветеранов — а живу я в Можайском районе Москвы — поддерживал: кому-то помогал дорогу перейти, кому-то продукты покупал, кому-то газеты заносил: поступал по золотому правилу нравственности. Это маленькая дань уважения за то, что у нас мирное небо над головой», — заявил Захаркин.

Блогеров-миллионников, которые устраивают акции исключительно по случаю Дня Победы, собеседник ФАН назвал «показушными», однако конкретных примеров не привел.

«Я, конечно, сделаю у себя в Instagram определенный контент, посты напишу. Но я там укажу еще и на то, что давайте о наших бабушках и дедушках вспоминать не только 9 мая, а в течение всего года», — добавил блогер.

Он рассказал, что один из его дедушек относится к детям войны, а вот пообщаться с участвовавшими в Великой Отечественной прадедушками и прабабушками ему не удалось. Но День Победы для него всегда был и остается великим праздником, символом величия советского народа, достойного того, чтобы о нем помнили каждый день.

Популярные блогеры рассказали ФАН, как отметят в сети День Победы
Федеральное агентство новостей  / Наталья Макеева

Впрочем, не все молодые лидеры мнений планируют уделить внимание великой дате в своих видеороликах.

«Я ничего не готовлю по этому поводу. Я спортивный блогер, не занимаюсь сейчас розыгрышами, пранками и прочим. В социальных темах не участвую», — заявил ФАН блогер и экс-пранкер Султан Зак.

Его поддержал «коллега по цеху».

«Не могу дать сейчас актуальный комментарий по этому вопросу, пока что другие вопросы решаются, поэтому неактуально», — поделился с ФАН белорусский блогер Алексей Савко, на которого в TikTok подписаны 6,8 млн человек.

Еще один блогер с таким же числом подписчиков отреагировал чуть иначе.

«Как правило, в этот день мы не публикуем никакого развлекательного контента», — сказал автор шуточных видеороликов в TikTok Виталий Сидельников.

Ранее ФАН побывал в одной из московских школ, чтобы выяснить, что современные школьники знают о Великой Отечественной войне и Дне Победы. Нашему корреспонденту удалось убедиться, что новое поколение граждан вовсе не лишилось исторической памяти. А многие вчерашние выпускники, уже будучи студентами и молодыми специалистами, организуют масштабные патриотические проекты по сохранению памяти о подвиге советского народа.

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