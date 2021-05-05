Жена Никиты Преснякова устроила танцы на крыльце дома Пугачевой

Москва, 5 мая. Супруга Никиты Преснякова, модель Алена Краснова закатила отвязную вечеринку в честь дня рождения своей знакомой. Шумное торжество проходило в доме Аллы Пугачевой.

Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой принадлежит особняк на Истринском водохранилище в Подмосковье. Больше года там живет ее внук, певец и музыкант Никита Пресняков со своей избранницей Аленой Красновой.

Недавно звездная пара пригласила в особняк знакомых, чтобы отметить день рождения девушки известного блогера Данилы Поперечного. Торжество они решили провести в маленькой компании. Несмотря на малочисленность гостей, вечеринка прошла шумно и весело. Сначала все жарили шашлыки и танцевали прямо на крыльце дома.

В Stories Краснова поделилась роликом с зажигательным танцем под задорную песню. Вместе с подругой жена Преснякова продемонстрировала слаженные и энергичные движения. Специально для проведения мероприятия пара установила во дворе проектор.

Когда совсем стемнело, группа друзей перебралась в особняк, чтобы не шуметь и не волновать соседей. В доме они продолжили вечеринку: играли на музыкальных инструментах и пели в караоке.

Недавно отец Никиты Преснякова – Владимир Пресняков – удивил свое звездное семейство и многочисленных поклонников. Музыкант, по его словам, «немного психанул» и побрился практически под ноль.