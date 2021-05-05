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Визит главы МИД Кувейта и конституционная база выборов — что произошло в Ливии 4 мая

Весь мир
Визит главы МИД Кувейта и конституционная база выборов — что произошло в Ливии 4 мая
Федеральное агентство новостей  / 

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 4 мая 2021 года.

Глава МИД Кувейта в Триполи

Министр иностранных дел государства Персидского залива Ахмад ас-Сабах прибыл в Триполи, где встретился с главой Президентского совета Мухаммадом Манфи. Последний высоко оценил отношения между двумя странами и отметил важность их укрепления таким образом, чтобы это соответствовало чаяниям народов.

Затем главу внешнеполитического ведомства Кувейта принял в своем офисе премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба в присутствии главы МИД ПНЕ Наджлы Мангуш. На встрече обсуждались двусторонние отношения и пути их укрепления.

Происшествия

Один из патрулей батальона «Субуль аль-Салам» Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Куфра задержал шесть автомобилей у ливийско-египетской границы. Конфискованный транспорт перевозил контрабандный табак.

На западе страны арестован Азиз Басбуса из города Зинтан по обвинению в нескольких убийствах и вымогательстве. Задержанный и его банда планировали похищение высокопоставленного чиновника, чтобы потребовать от его семьи выкуп в размере 2 млн ливийских динаров.

Политика

Спецпредставитель ООН Ян Кубиш и председатель Палаты представителей Агила Салех обсудили ситуацию в Ливии, деятельность правительства в течение последнего периода и важную роль парламента в подготовке к выборам.

Кубиш подтвердил, что, если Форум политического диалога примет конституционную базу для проведения выборов, ее передадут в Палату представителей для утверждения и включения в Конституционную декларацию. В противном случае ливийцы должны обратиться к Постановлению Палаты представителей № 5 от 2014 года, которое устанавливает прямые президентские выборы.

Форум ливийского диалога согласился внести поправки в Конституционную декларацию, принятую в 2011 году, в качестве основы для проведения декабрьских выборов и в соответствии с разработанным ООН планом урегулирования ливийского кризиса.

«Юридический комитет Форума политического диалога Ливии завершил свою работу над конституционной базой, и сегодня спецпредставитель ООН в Ливии Ян Кубиш передал эту работу Генеральному форуму», — сообщила член Форума диалога Амаль Бугайгис на своей странице в Facebook.

Согласно окончательному варианту предложения по конституционной базе, официальная штаб-квартира Палаты представителей остается в городе Бенгази. Референдум по конституции будет отложен до выборов в парламент 24 декабря.

Министр обороны Турции Хулуси Акар встретился в Триполи с турецкими военнослужащими в присутствии ливийского армейского руководства.

«Присутствие турецких солдат в Ливии обусловлено защитой прав и законов наших братьев и необходимостью предоставления им помощи… Суверенитет и независимость Ливии важны, и по прибытии у нас возник ряд проблем, но мы денно и нощно на суше, в воздухе и на море работали над тем, чтобы решить эти проблемы», — заявил Акар во время инспекционного визита.

Министр внутренних дел ПНЕ Халид Мазин продолжает свой визит по Восточному региону. Он посетил полицейское управление Ан-Наджда в Бенгази, где выразил благодарность сотрудникам за приложенные усилия. По его словам, министерство поддержит мероприятия по обеспечению безопасности во всех частях страны.

Посол Судана в Ливии Осман Мухаммад аль-Башир призвал министра образования ПНЕ Мусу Мухаммада аль-Макрифа активизировать расширение сотрудничества между двумя странами для развития отрасли.

Экономика

Национальная нефтяная корпорация (ННК) получила 1,35 млрд ливийских динаров на свои счета в Центральном банке Ливии. Из них 350 млн выделены для Arabian Gulf Oil co. и Sirte Oil co., а оставшаяся сумма распределена среди остальных дочерних компаний ННК.

Председатель совета директоров ННК Мустафа Саналла встретился с президентом и генеральным директором алжирской нефтегазовой компании Sonatrach Тауфиком Хакаром. Стороны обсудили пути совместного сотрудничества и возможность возвращения Sonatrach к работе в Ливии.

Управление банковского и валютного контроля Центрального банка Ливии рассмотрело механизмы для обеспечения выплат пособий на жен и детей. Средства на них поступят в банки на этой неделе.

Египетская делегация проинспектирует ливийские аэропорты в ближайшие дни, чтобы возобновить полеты между двумя странами, сообщил директор компании Afriqiyah Airways Халил аль-Маджмаи.

Председатель Палаты представителей Агила Салех на встрече с министром экономики и торговли Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммадом аль-Хувейджем обсудил программы, которые разработаны ведомством для улучшения обслуживания граждан и обеспечения основных товаров, а также планы по развитию национальной экономики и преодоления стоящих перед ней проблем.

Общество

Национальный центр по борьбе с заболеваниями и Общество Красного Полумесяца подписали меморандум о взаимопонимании в области борьбы с болезнями, оказания первой помощи, обучения и реабилитации.

«Меморандум реализуется в рамках интеграции усилий, направленных на укрепление программы общественного здравоохранения, а также на борьбу с пандемией и поддержание национальной безопасности в области здравоохранения», — говорится в сообщении центра.

ливия дайджест
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Все новости / Весь мир / Визит главы МИД Кувейта и конституционная база выборов — что произошло в Ливии 4 мая
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