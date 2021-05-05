Турецкая полиция задержала украинок за откровенную фотосессию на яхте

Анкара, 5 мая. Любительницы обнаженных фотографий из Украины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Турции.

Обнаженная фотосессия украинок на яхте привлекала внимание турецкой полиции, сообщает одна из участниц съемки в своих соцсетях. Компрометирующие снимки опубликовали пассажиры соседнего судна.

Стражи порядка отпустили девушек после допроса. В своем обращении гражданка предостерегла любителей откровенных кадров от фотосессий в мусульманских странах.

Похожий инцидент произошел в Дубае в начале апреля. Местная полиция задержала 40 участников голой фотосессии в одном из небоскребов, писал ФАН.