Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 мая 13:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:41
Общество
Австрия ждет решения ЕМА по вопросу одобрения «Спутника V»
13:39
Спорт
РФС опубликовал заявление по ситуации с фанатами «Локомотива» после матча с «Зенитом»
13:36
Экономика
Украинская блокада Крыма бумерангом ударила по перекрывшему воду Херсону
13:34
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно похвасталась, что похудела до 158 килограммов
13:34
Политика
Потомок Наполеона рассказал, как бы император вел борьбу с коронавирусом
13:30
Происшествия
Гейзер высотой с трехэтажный дом забил в центре Петербурга
13:30
Технологии
Температура в российском модуле на МКС вернулась к норме
13:26
Общество
Ученые из Роспотребнадзора усовершенствуют «ЭпиВакКорону» для борьбы с COVID-19
13:25
Экономика
Новые автомобили в России подорожали на 12% в первом квартале
13:23
Армия
Нарышкин призвал Словакию не забывать о боевом братстве стран антигитлеровской коалиции
13:19
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, как Прилучный победил в битве Муцениеце и Карпович
13:16
Общество
Разработчики приложения о блокадном Ленинграде рассказали, какие новшества его ждут
13:14
Происшествия
Экс-главу поселения в Челябинской области задержали за превышение полномочий
13:11
Общество
«Просрочка» крупных предприятий Прикамья приблизилась к 57 млрд рублей
13:11
Экономика
Российский рынок акций вырос вслед за подорожанием нефти
13:07
Политика
В Киеве назвали визит Зеленского в Польшу унизительным
13:06
Экономика
Россия нашла потенциальную альтернативу экспорту газа
13:05
Экономика
Средняя цена нефти Urals выросла в 3,4 раза за год
13:04
Общество
Москвичей предупредили об изменениях в разметке пешеходных переходов
13:02
Политика
Россия и Египет подписали документ о старте Года гуманитарного сотрудничества
Все новости

Жители Норвегии жестко ответили НАТО на размещение ядерных подлодок в стране

1
Армия
Жители Норвегии жестко ответили НАТО на размещение ядерных подлодок в стране
wikipedia.org  /  Public Domain

Осло, 5 мая. Американские ядерные подводные лодки на территории Норвегии пугают жителей государства, которые выступили против размещения подобного оружия в их стране, пишут СМИ.

Ядерные субмарины ВМС США получили беспрепятственный доступ в норвежский город Тромсе, что сильно беспокоит жителей населенного пункта, пишет местное издание VG. Одна из американских подлодок уже пришвартовалась в порту гражданского назначения Гретсунн. Примечательно, что впервые в истории страны подобная морская техника будет пребывать на территории гражданской гавани. Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил сожаление по поводу того, что встревоженное население жестко ответило на подобные инициативы Североатлантического альянса.

Пожилая жительница Тромсе Бенте Брокс пришла со своим внуком — 13-летним активистом движения «Зеленая молодежь» Исаком Броксом Кране, на публичную встречу, организованную министерством обороны. Она подчеркнула, что является противницей ядерного вооружения и крайне негативно относится к размещению подводных лодок вблизи города.

«Я на пенсии, я бабушка и выступаю за мир и против ядерного оружия. Этот вопрос меня волнует. Меня волнует, что эти атомные подводные лодки окажутся так близко от города Тромсе», — сказала 73-летняя женщина.

Какие-либо инциденты с этими АПЛ могут привести к серьезным последствиям, несмотря на все уверения со стороны военных, что риски аварий минимальны, считает пенсионерка. Ее внук поддержал бабушку и также высказался о подобной инициативе, подчеркнув, что конфронтация с Россией является не самой здравой затеей.

«Я вообще считаю, что глупо постоянно выступать против России, как это сейчас делает Норвегия», — сказал Исак.

Руководство НАТО навязывает жителям Норвегии свои планы, не интересуясь мнением населения государства о таких опасных авантюрах, обратила внимание Брокс. Она добавила, что власти должны были подключить жителей к этому вопросу гораздо раньше.

Ранее китайские аналитики объяснили, зачем военное руководство Соединенных Штатов перебрасывает стратегические бомбардировщики на норвежскую территорию.

сша нато норвегия подлодки тромсе
1 комментарий
Самое популярное
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 57595 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 48046 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 39922 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Блогеру удалось запечатлеть «грандиозное событие» во время съемок Северо-Крымского канала
Общество 37331 2 мая 2021
Блогеру удалось запечатлеть «грандиозное событие» во время съемок Северо-Крымского канала
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 34146 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Все новости / Армия / Жители Норвегии жестко ответили НАТО на размещение ядерных подлодок в стране
Рейтинг@Mail.ru