Осло, 5 мая. Американские ядерные подводные лодки на территории Норвегии пугают жителей государства, которые выступили против размещения подобного оружия в их стране, пишут СМИ.

Ядерные субмарины ВМС США получили беспрепятственный доступ в норвежский город Тромсе, что сильно беспокоит жителей населенного пункта, пишет местное издание VG. Одна из американских подлодок уже пришвартовалась в порту гражданского назначения Гретсунн. Примечательно, что впервые в истории страны подобная морская техника будет пребывать на территории гражданской гавани. Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил сожаление по поводу того, что встревоженное население жестко ответило на подобные инициативы Североатлантического альянса.

Пожилая жительница Тромсе Бенте Брокс пришла со своим внуком — 13-летним активистом движения «Зеленая молодежь» Исаком Броксом Кране, на публичную встречу, организованную министерством обороны. Она подчеркнула, что является противницей ядерного вооружения и крайне негативно относится к размещению подводных лодок вблизи города.

«Я на пенсии, я бабушка и выступаю за мир и против ядерного оружия. Этот вопрос меня волнует. Меня волнует, что эти атомные подводные лодки окажутся так близко от города Тромсе», — сказала 73-летняя женщина.

Какие-либо инциденты с этими АПЛ могут привести к серьезным последствиям, несмотря на все уверения со стороны военных, что риски аварий минимальны, считает пенсионерка. Ее внук поддержал бабушку и также высказался о подобной инициативе, подчеркнув, что конфронтация с Россией является не самой здравой затеей.

«Я вообще считаю, что глупо постоянно выступать против России, как это сейчас делает Норвегия», — сказал Исак.

Руководство НАТО навязывает жителям Норвегии свои планы, не интересуясь мнением населения государства о таких опасных авантюрах, обратила внимание Брокс. Она добавила, что власти должны были подключить жителей к этому вопросу гораздо раньше.

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