Ирина Салтыкова рассказала, где и с кем будет праздновать свой 55-летний юбилей

Москва, 5 мая. Известная советская и российская эстрадная певица Ирина Салтыкова призналась ФАН, что свой юбилей слишком уж широко отмечать не будет.

Лауреат музыкальной премии «Золотой граммофон» в эксклюзивном интервью рассказала, как будет праздновать день рождения — в среду уроженке города Донской, что в Тульской области, исполнилось 55 лет.

«Конечно, буду [отмечать], — сказала Салтыкова. — Знаете, я в последнее время все в семье делаю. Поэтому будут самые близкие подруги — и все. Ну, и родственники. Но это будет уже в Москве, а я сейчас не в Москве».

По словам собеседницы ФАН, свой юбилей она праздновать будет и сегодня, и позже, когда вернется в российскую столицу.

«Гулять будем не дома, а в ресторане», — ответила певица на вопрос, порадует ли она близких каким-либо коронным блюдом.

Ирина Салтыкова (урожденная Сапронова) родилась 5 мая 1966 года. После Донского ее семья также жила в Северо-Задонске (в 2005-м стал микрорайоном в составе ее родного города) и Новомосковске. В 1985 году Салтыкова переехала в Москву, где поступила на заочное отделение Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (бывшего МЭСИ) и через пять лет окончила его.

В 1986-м познакомилась со своим будущим мужем Виктором Салтыковым, известным певцом и солистом группы «Форум». В 1988 и 1989 годах Ирина выступала в составе группы «Мираж». В 1996-м получила премию «Золотой граммофон» за песню «Серые глаза». Через четыре года дебютировала в кино, сыграв саму себя в ставшем культовом фильме «Брат-2». Потом было еще несколько проектов, включая «Русский спецназ» и «Пилот международных авиалиний».

Салтыкова участвовала на телевидении в таких передачах и ток-шоу, как «Музыкальный ринг», «Акулы пера», «Тема», «Девчата», «Перехват», «Каникулы в Мексике-2», «Без страховки» и «Секрет на миллион».

Ранее стало известно, что певица планирует заработать на продаже куриных яиц.