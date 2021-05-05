Свердловские хирурги успешно выполнили резекцию печени 83-летнему пациенту

Екатеринбург, 5 мая. Врачи первого хирургического отделения Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1) успешно провели резекцию печени самому возрастному пациенту в истории медучреждения.

Мужчина в возрасте 83 лет оказался старше всех пациентов, которым местные медики прежде выполняли такие операции. До него самым возрастным являлся больной старше 70 лет, его выписали в апреле.

«Возраст сам по себе не является противопоказанием к проведению вмешательства. Но в связи с тем, что у пожилых людей, как правило, есть сопутствующие заболевания, риски при проведении операций повышены», — пояснил заведующий первым хирургическим отделением СОКБ №1 Олег Орлов.

Операцию, не считая Орлова, выполняли еще два хирурга и анестезиолог-реаниматолог. Она прошла без осложнений, пациент поблагодарил медиков «за продление жизни».

Новосибирские специалисты этой весной провели уникальную операцию «хрустальной девочке». Пятилетней пациентке установили на оба бедра телескопические стержни, подобное хирургическое вмешательство в РФ было проведено впервые.