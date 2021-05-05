Вооруженная до зубов российская подлодка «Ясень-М» вызвала ужас в США

Вашингтон, 5 мая. Новейшая российская субмарина класса «Ясень-М» будет иметь внушительный арсенал мощнейшего вооружения, заявили американские аналитики.

Вооруженная до зубов российская головная подлодка класса «Ясень-М» в скором времени будет передана в распоряжение ВМФ РФ, напомнил военный аналитик издания The National Interest Марк Эпископос в своей статье, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Речь идет о субмарине «Казань», которая должна войти в состав российского флота 7 мая, отметил эксперт, сославшись на публикацию ТАСС. По его словам, эта подводная лодка вызвала ужас в США. Журналист добавил, что ко Дню Победы АПЛ уже будет принята на вооружение.

Субмарины типа «Ясень-М» станут вторыми крупнейшими российскими подводными лодками, наряду с АПЛ проекта «Борей», уточнил Эпископос. Он подчеркнул, что «ясеневая серия» должна прийти на смену уже устаревшему классу «Акула». По словам аналитика, тип «Ясень-М» отличается от обычного проекта «Ясень» улучшенной электронной начинкой, измененным внешним дизайном и обновленными технологиями малозаметности.

Арсенал подлодок «Ясень-М» будет поистине грозным, заявил автор материала. Он подчеркнул, что подобные АПЛ смогут осуществлять залповые пуски крылатых ракет «Калибр» и «Оникс». Кроме того, эти субмарины будут вооружены гиперзвуковыми ракетами «Циркон», способными активно маневрировать, что представляет большую угрозу для американских авианосцев.

Ранее стало известно о проведении испытаний подводной лодки «Казань», в ходе которых экипаж АПЛ отстрелялся ракетами «Калибр» и «Оникс», подтвердив возможность субмарины производить ракетные залпы.