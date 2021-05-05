Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 мая 13:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:41
Общество
Австрия ждет решения ЕМА по вопросу одобрения «Спутника V»
13:39
Спорт
РФС опубликовал заявление по ситуации с фанатами «Локомотива» после матча с «Зенитом»
13:36
Экономика
Украинская блокада Крыма бумерангом ударила по перекрывшему воду Херсону
13:34
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно похвасталась, что похудела до 158 килограммов
13:34
Политика
Потомок Наполеона рассказал, как бы император вел борьбу с коронавирусом
13:30
Происшествия
Гейзер высотой с трехэтажный дом забил в центре Петербурга
13:30
Технологии
Температура в российском модуле на МКС вернулась к норме
13:26
Общество
Ученые из Роспотребнадзора усовершенствуют «ЭпиВакКорону» для борьбы с COVID-19
13:25
Экономика
Новые автомобили в России подорожали на 12% в первом квартале
13:23
Армия
Нарышкин призвал Словакию не забывать о боевом братстве стран антигитлеровской коалиции
13:19
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, как Прилучный победил в битве Муцениеце и Карпович
13:16
Общество
Разработчики приложения о блокадном Ленинграде рассказали, какие новшества его ждут
13:14
Происшествия
Экс-главу поселения в Челябинской области задержали за превышение полномочий
13:11
Общество
«Просрочка» крупных предприятий Прикамья приблизилась к 57 млрд рублей
13:11
Экономика
Российский рынок акций вырос вслед за подорожанием нефти
13:07
Политика
В Киеве назвали визит Зеленского в Польшу унизительным
13:06
Экономика
Россия нашла потенциальную альтернативу экспорту газа
13:05
Экономика
Средняя цена нефти Urals выросла в 3,4 раза за год
13:04
Общество
Москвичей предупредили об изменениях в разметке пешеходных переходов
13:02
Политика
Россия и Египет подписали документ о старте Года гуманитарного сотрудничества
Все новости

Вооруженная до зубов российская подлодка «Ясень-М» вызвала ужас в США

1
Армия
Вооруженная до зубов российская подлодка «Ясень-М» вызвала ужас в США
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Вашингтон, 5 мая. Новейшая российская субмарина класса «Ясень-М» будет иметь внушительный арсенал мощнейшего вооружения, заявили американские аналитики.

Вооруженная до зубов российская головная подлодка класса «Ясень-М» в скором времени будет передана в распоряжение ВМФ РФ, напомнил военный аналитик издания The National Interest Марк Эпископос в своей статье, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Речь идет о субмарине «Казань», которая должна войти в состав российского флота 7 мая, отметил эксперт, сославшись на публикацию ТАСС. По его словам, эта подводная лодка вызвала ужас в США. Журналист добавил, что ко Дню Победы АПЛ уже будет принята на вооружение.

Субмарины типа «Ясень-М» станут вторыми крупнейшими российскими подводными лодками, наряду с АПЛ проекта «Борей», уточнил Эпископос. Он подчеркнул, что «ясеневая серия» должна прийти на смену уже устаревшему классу «Акула». По словам аналитика, тип «Ясень-М» отличается от обычного проекта «Ясень» улучшенной электронной начинкой, измененным внешним дизайном и обновленными технологиями малозаметности.

Арсенал подлодок «Ясень-М» будет поистине грозным, заявил автор материала. Он подчеркнул, что подобные АПЛ смогут осуществлять залповые пуски крылатых ракет «Калибр» и «Оникс». Кроме того, эти субмарины будут вооружены гиперзвуковыми ракетами «Циркон», способными активно маневрировать, что представляет большую угрозу для американских авианосцев.

Ранее стало известно о проведении испытаний подводной лодки «Казань», в ходе которых экипаж АПЛ отстрелялся ракетами «Калибр» и «Оникс», подтвердив возможность субмарины производить ракетные залпы.

россия казань подлодка субмарина the national interest ясень-м Эпископос
1 комментарий
Самое популярное
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 57595 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 48046 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 39922 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Блогеру удалось запечатлеть «грандиозное событие» во время съемок Северо-Крымского канала
Общество 37331 2 мая 2021
Блогеру удалось запечатлеть «грандиозное событие» во время съемок Северо-Крымского канала
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 34146 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Все новости / Армия / Вооруженная до зубов российская подлодка «Ясень-М» вызвала ужас в США
Рейтинг@Mail.ru